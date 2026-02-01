SHE-Marts Scheme : महिलांचे उत्पन्न वाढवणारी SHE-Marts योजना काय आहे?

बाळकृष्ण मधाळे
SHE-Marts Scheme : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. ग्रामीण महिलांना उद्योजकतेकडे वळवण्यासाठी आणि बाजारपेठेचा थेट लाभ मिळवून देण्यासाठी ‘SHE-Marts’ (Self-Help Entrepreneur Marts) ही नवी योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
SHE-Marts Scheme
esakal
ही योजना लखपती दीदी उपक्रमाच्या यशावर आधारित असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारचे हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
SHE-Marts Scheme
esakal
SHE-Marts म्हणजे महिलांच्या मालकीची आणि महिलांनीच चालवलेली सामुदायिक रिटेल केंद्रे. या माध्यमातून ग्रामीण महिला केवळ उत्पादक न राहता स्वतंत्र उद्योजक म्हणून पुढे येतील, असा सरकारचा उद्देश आहे. शेती, पशुपालन, संबंधित व्यवसाय तसेच लघुउद्योगातील उत्पादने महिलांना या बाजारपेठांमध्ये विकता येणार आहेत.
SHE-Marts Scheme
esakal
या योजनेअंतर्गत कृषी समूहांमध्ये SHE-Marts स्थापन करण्यात येणार असून, ती नियमित बाजारपेठांप्रमाणे कार्य करतील. महिलांना खेळते भांडवल, सुलभ कर्ज सुविधा आणि तांत्रिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. तसेच देशभरात ५० खरेदीदार-विक्रेता बैठका आयोजित करून महिलांना मोठ्या बाजारपेठा आणि ग्राहकांशी थेट जोडले जाणार आहे.
SHE-Marts Scheme
esakal
SHE-Marts योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि कृषी मंत्रालयाच्या संयुक्त सहकार्याने राबवली जाणार आहे. यामध्ये ऑनलाइन कर्ज प्रणाली समाविष्ट करण्यात येणार असून, बचत गटांमधील महिलांना सहजपणे कर्ज उपलब्ध होणार आहे. यामुळे महिलांचा आर्थिक सहभाग वाढण्यासोबतच ग्रामीण भागातून होणारे स्थलांतरही कमी होण्याची शक्यता आहे.
SHE-Marts Scheme
esakal
या योजनेमुळे महिलांना उच्च-मूल्य पिके, पशुपालन, कौशल्य विकास आणि स्वयंरोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. सरकारच्या अंदाजानुसार या उपक्रमाचा लाभ लाखो ग्रामीण महिलांना होणार असून, त्यामुळे ग्रामीण भारत अधिक स्वावलंबी होईल.
SHE-Marts Scheme
esakal
तज्ञांच्या मते, SHE-Marts योजना ग्रामीण महिलांसाठी क्रांतिकारी ठरू शकते. उत्पन्नवाढीसोबतच महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य वाढेल आणि ग्रामीण भारतात उद्योजकतेला नवे बळ मिळेल.
SHE-Marts Scheme
esakal
१८ ते ५० वयोगटातील स्वयं-सहायता गटांशी संबंधित महिला या योजनेसाठी पात्र आहेत.
ऑनलाइन अर्ज : ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून
ऑफलाइन अर्ज : स्थानिक स्वयं-सहायता गट कार्यालय, ग्रामीण विकास विभाग किंवा संबंधित बँकेत आवश्यक कागदपत्रांसह
SHE-Marts Scheme
esakal
Gold Investment
esakal