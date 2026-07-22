केंद्रीय मंत्री राजीनामा कुणाकडे देतात? काय असते प्रक्रिया?

सूरज यादव

धर्मेंद्र प्रधान

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत दिल्लीत सीजेपीकडून आंदोलन सुरू आहे.

Dharmendra Pradhan

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पेपर फुटी

नीट पेपर फुटी प्रकरणाची जबाबदारी घेऊन शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनाम्याची मागणी केलीय. यामुळे दिल्लीत वातावरण तापलंय.

Dharmendra Pradhan

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राजीनामा?

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार का? केंद्र सरकार काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.

Dharmendra Pradhan

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राष्ट्रपती

केंद्रीय मंत्र्यांचा राजीनामा हा राष्ट्रपतींकडे दिला जातो. त्यासाठी केंद्रीय मंत्री राजीनाम्याचं पत्र राष्ट्रपतींच्या नावे लिहितात.

Dharmendra Pradhan

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पंतप्रधान

केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपतींकडे राजीनामा सोपवतात. त्याची माहिती पंतप्रधानांना दिली जाते आणि त्याची प्रतही पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवण्यात येते.

Dharmendra Pradhan

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सल्ला, शिफारस

केंद्रीय मंत्र्यांनी राजीनामा सोपवला तरी तो स्वीकारण्याचा निर्णय राष्ट्रपती हे पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानंतरच घेतात.

Dharmendra Pradhan

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मंजुरी

राष्ट्रपतींनी केंद्रीय मंत्र्यांचा राजीनाम्याला मंजुरी दिल्यानंतरच मंत्रीपद रिक्त मानलं जातं.

Dharmendra Pradhan

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Esakal

मंत्रीपद आणि मंत्रिमंडळ

एखाद्या मंत्र्याने राजीनामा दिल्यास फक्त एक पद रिक्त होतं. मात्र पंतप्रधानांनी राजीनामा दिला तर मंत्रिमंडळच बरखास्त होतं.

Dharmendra Pradhan

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