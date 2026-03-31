महाराष्ट्रात दुर्योधनाचं मंदिर? पावसाशी जोडलेली अनोखी परंपरा जाणून घ्या

Aarti Badade
अहमदनगर जिल्ह्यात दुर्योधनाचं एकमेव मंदिर आहे.
कर्जत तालुक्यातील दुरगाव या छोट्या गावात हे मंदिर आहे.
राशीनचं जगदंबा मंदिर आणि काळवीट अभयारण्य याच्या जवळच आहे.
मुख्य मंदिर महेश्वर महादेवाचं असून बाजूला दुर्योधनाची मूर्ती आहे.
लोखंडी जिन्याने वर गेल्यावर कळसात दुर्योधनाची बैठी मूर्ती दिसते.
दुर्योधनाची नजर पडली तर पाऊस थांबतो, असा समज आहे.
पाऊस न पडल्यास मूर्ती देवळात कोंडली जाते.
दुर्योधनाने शेवटी शंकराची प्रार्थना केली, म्हणून इथे महादेव मंदिर आहे.
हे मंदिर पंधराव्या शतकातील असल्याचा अंदाज आहे.
गावकऱ्यांनी जपलेलं हे अनोखं मंदिर पाहण्यासाठी एकदा नक्की भेट द्या.
