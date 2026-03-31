महाराष्ट्रात दुर्योधनाचं मंदिर? पावसाशी जोडलेली अनोखी परंपरा जाणून घ्या

Aarti Badade

अनोखं मंदिर

अहमदनगर जिल्ह्यात दुर्योधनाचं एकमेव मंदिर आहे.

कुठे आहे हे ठिकाण?

कर्जत तालुक्यातील दुरगाव या छोट्या गावात हे मंदिर आहे.

पर्यटनाची ठिकाणं जवळच

राशीनचं जगदंबा मंदिर आणि काळवीट अभयारण्य याच्या जवळच आहे.

मंदिराची खास रचना

मुख्य मंदिर महेश्वर महादेवाचं असून बाजूला दुर्योधनाची मूर्ती आहे.

उंच कळसातील मूर्ती

लोखंडी जिन्याने वर गेल्यावर कळसात दुर्योधनाची बैठी मूर्ती दिसते.

पावसाशी जोडलेली श्रद्धा

दुर्योधनाची नजर पडली तर पाऊस थांबतो, असा समज आहे.

मूर्ती कोंडण्याची प्रथा

पाऊस न पडल्यास मूर्ती देवळात कोंडली जाते.

महादेवाशी संबंध

दुर्योधनाने शेवटी शंकराची प्रार्थना केली, म्हणून इथे महादेव मंदिर आहे.

पुरातन मंदिर

हे मंदिर पंधराव्या शतकातील असल्याचा अंदाज आहे.

जपलेला वारसा

गावकऱ्यांनी जपलेलं हे अनोखं मंदिर पाहण्यासाठी एकदा नक्की भेट द्या.

