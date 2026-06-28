पालकची भाजी खाल्ली तर शरीराला 'हे' 10 फायदे होतात

Saisimran Ghashi
पावसाळा सुरू झाला की मार्केट हिरव्या पालेभाज्या मोठ्या प्रमाणात दिसतात
green leafy vegetables benefits
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तुम्हाला वाचून आश्चर्य वाटेल पण पालक खाल्ल्याने तुमच्या शरीराला दहा फायदे मिळतात
Spinach palak health benefits
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पालकातील 'ल्युटीन' मेंदूला सक्रिय ठेवून विसरभोळेपणा कमी करते.
Spinach Boosts Memory
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हे शरीरातील कोलॅजन वाढवून चेहऱ्यावरील सुरकुत्या रोखण्यास मदत करते.
Spinach Promotes Youthful Skin
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मोबाईलच्या 'ब्लू लाईट'मुळे डोळ्यांना होणारा त्रास पालक रोखू शकतो.
Spinach Protects Eye Health
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यातील व्हिटॅमिन-के हाडांना काचेसारखे ठिसूळ होण्यापासून वाचवते.
Spinach Strengthens Bones
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शरीराला जखम झाल्यास रक्त गोठण्यास आणि ती लवकर भरण्यास मदत होते.
Spinach Supports Faster Wound Healing
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यातील व्हिटॅमिन-सी वारंवार येणारा खोकला आणि सर्दी रोखते.
Spinach Boosts Immunity
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पालकातील लोह रक्तातील हिमोग्लोबिन वाढवून शरीराची सुस्ती घालवते.
Spinach Helps Fight Anemia
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यातील नायट्रेट्स रक्तवाहिन्या लवचिक ठेवून ब्लड प्रेशर नियंत्रणात ठेवतात.
Spinach Supports Heart Health
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पालकातील पोषण तत्त्वे केसांची मुळे मजबूत करून केस गळती थांबवतात.
Spinach Promotes Healthy Hair
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esakal