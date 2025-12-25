पुण्याजवळील टॉप 10 बाईक ट्रिप्स, जिथे प्रत्येक वळणावर थरार आणि निसर्गाची जादू

Sandip Kapde

मुळशी

पुण्यापासून सुमारे ४५ किमी अंतरावर असलेले मुळशी हे तलाव, हिरवीगार डोंगररांग आणि शांत वातावरणासाठी प्रसिद्ध बाईक ट्रिप ठिकाण आहे.

पवना

पुण्यापासून अंदाजे ६० किमी अंतरावर वसलेले पवना लेक कॅम्पिंग, निसर्ग आणि सुंदर दृश्यांसाठी बाईकर्सना आकर्षित करते.

ताम्हिणी

पुण्यापासून सुमारे ७० किमी अंतरावरील ताम्हिणी घाट धबधबे, धुकं आणि वळणावळणाच्या रस्त्यांमुळे थरारक रायडचा अनुभव देतो.

लवासा

पुण्यापासून सुमारे ५५ किमी अंतरावर असलेले लवासा शांत तलाव, आकर्षक रस्ते आणि निवांत वातावरणासाठी ओळखले जाते.

लोहगड

पुण्यापासून अंदाजे ६५ किमी अंतरावर असलेला लोहगड किल्ला इतिहास, ट्रेकिंग आणि निसर्गसौंदर्य यांचा उत्तम संगम आहे.

भोर

पुण्यापासून सुमारे ५० किमी अंतरावरील भोर घाट सुंदर दृश्ये, प्राचीन गुहा आणि रोमांचक बाईक रायडसाठी प्रसिद्ध आहे.

राजमाची

पुण्यापासून अंदाजे ८० किमी अंतरावर असलेली राजमाची ऑफ-रोड साहस, किल्ले आणि हिरवाईसाठी बाईकर्समध्ये लोकप्रिय आहे.

कास

पुण्यापासून सुमारे १४० किमी अंतरावरील कास पठार रंगीबेरंगी फुले आणि निसर्गप्रेमींसाठी खास अनुभव देते.

माळशेज

पुण्यापासून अंदाजे १३० किमी अंतरावर असलेला माळशेज घाट धबधबे, धुकं आणि पक्षीनिरीक्षणासाठी ओळखला जातो.

भंडारदरा

पुण्यापासून सुमारे १६५ किमी अंतरावर असलेले भंडारदरा तलाव, धबधबे आणि शांत निसर्गासाठी सर्वोत्तम बाईक ट्रिप ठिकाण आहे.

