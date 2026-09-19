Unsold Ganpati Idols : विक्री न झालेल्या गणपतीच्या मूर्तींचे कुंभार काय करतात?

Sandeep Shirguppe
एका मूर्तीमागे माती, रंग, सजावट, मजुरी आणि वाहतुकीचा खर्च असतो. मूर्ती विकली नाही तर हा खर्च अनेकदा कुंभाराच्या माथी राहतो.
Unsold Ganpati Idols
sakal
चांगल्या स्थितीत असलेल्या मूर्ती काही कुंभार सुरक्षित ठिकाणी जपून ठेवतात. पुढील वर्षी त्यांची विक्री करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
Unsold Ganpati Idols
sakal
रंग उडणे, एखादा भाग तुटणे किंवा सजावटीचे साहित्य निघणे अशा किरकोळ त्रुटी असल्यास मूर्ती दुरुस्त करून पुन्हा विक्रीसाठी तयार केली जाते.
Unsold Ganpati Idols
sakal
मातीची मूर्ती खराब झाली किंवा विक्रीयोग्य राहिली नाही तर काही कुंभार तिची माती पुन्हा वापरतात. ही माती नवीन मूर्ती तयार करण्यासाठी उपयोगात आणली जाऊ शकते.
Unsold Ganpati Idols
raja mumbaicha
प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींचा पुनर्वापर तुलनेने कठीण असतो. त्यामुळे शिल्लक पीओपी मूर्ती कुंभारांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरू शकतात.
Unsold Ganpati Idols
तुटलेल्या किंवा पूर्णपणे खराब झालेल्या मूर्तींची धार्मिक भावना जपत योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न केला जातो.
Unsold Ganpati Idols
एका मूर्तीमागे माती, रंग, सजावट, मजुरी आणि वाहतुकीचा खर्च असतो. मूर्ती विकली नाही तर हा खर्च अनेकदा कुंभाराच्या माथी राहतो.
Unsold Ganpati Idols
मोठ्या आकाराच्या मूर्ती विक्री न झाल्यास त्यांना साठवण्यासाठी मोठी जागा लागते. त्यामुळे कुंभारांसमोरील अडचण आणखी वाढते.
Unsold Ganpati Idols