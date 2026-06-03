UPI मध्ये मोठा बदल! 1 जूनपासून लागू झाले नवे नियम; प्रत्येक यूजरने जाणून घ्याव्यात या गोष्टी

Vinod Dengale
1 जूनपासून UPI चे नवे सुरक्षा नियम लागू झाले आहेत. पण फक्त नियम पुरेसे नाहीत, तुमच्या फोनमध्येही काही सेटिंग्स ऑन असणे गरजेचे आहे.
आता मोठ्या UPI व्यवहारांसाठी फक्त PIN नाही, तर फिंगरप्रिंट किंवा फेस ID सारखे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशनदेखील लागू होऊ शकते.
आता पैसे पाठवण्यापूर्वी समोरच्या व्यक्तीचे नाव दिसेल. त्यामुळे चुकीच्या खात्यात पैसे जाण्याचा धोका कमी होईल.
तुमच्या फोनमध्ये आणि Google Pay, PhonePe, Paytm सारख्या अॅपमध्ये फिंगरप्रिंट किंवा फेस लॉक लगेच सुरू करा.
बँकिंग आणि UPI अॅप्स हिडन फोल्डरमध्ये ठेवा. त्यामुळे फोन दुसऱ्याच्या हातात गेला तरी अॅप्स सहज सापडणार नाहीत.
बँक आणि UPI अॅप्सचे सर्व नोटिफिकेशन सुरू ठेवा. त्यामुळे संशयास्पद व्यवहार झाल्यास लगेच माहिती मिळेल.
दैनंदिन UPI ट्रांझेक्शन लिमिट ठरवा. गरजेपेक्षा जास्त लिमिट ठेवू नका, त्यामुळे संभाव्य नुकसान कमी होईल.
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