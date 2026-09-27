UPI, Debit की Credit Card? कोणते पेमेंट सर्वात स्वस्त? जाणून घ्या चार्जेसचे नवे नियम

सूरज यादव
15 ऑक्टोबरपासून 2,000 रुपयांवरील निवडक UPI व्यापारी व्यवहारांवर 0.4% MDR लागू होणार आहे.
UPI Debit Credit
Esakal
MDR ग्राहकांकडून घेतला जाणार नाही. हे शुल्क दुकानदार किंवा व्यापाऱ्याला भरावे लागेल.
UPI Debit Credit
Esakal
UPI वर 0.4% MDR तर डेबिट कार्डवर 0.9% आणि क्रेडिट कार्डवर सरासरी 2% शुल्क असते.
UPI Debit Credit
Esakal
10,000 रुपयांच्या UPI व्यवहारावर व्यापाऱ्याला 40 रुपये MDR द्यावा लागेल.
UPI Debit Credit
Esakal
10,000 रुपयांच्या व्यवहारासाठी डेबिट कार्डवर 90 आणि क्रेडिट कार्डवर 200 रुपये शुल्क असते.
UPI Debit Credit
Esakal
75,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा मोठ्या व्यवहारावर MDR जास्तीत जास्त 300 रुपये असेल.
UPI Debit Credit
Esakal
सुमारे 96% UPI व्यापारी व्यवहारांवर शून्य MDR लागू राहणार असल्याचे NPCIने स्पष्ट केले.
UPI Debit Credit
Esakal
रेल्वे, टेलिकॉम, इंधन, विमा आणि कृषी सेवांसाठी MDR कमाल 5 रुपये असेल.
UPI Debit Credit
Esakal
Gas Cylinder Bottom Ring
ESakal