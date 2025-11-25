UPSC Interview Question : साडीमुळं Apala Mishra चं बदललं नशीब! UPSC मुलाखतीत विचारला 'तो' प्रश्न अन्...

सकाळ डिजिटल टीम
UPSC म्हणजे देशातील सर्वात कठीण परीक्षा. या परीक्षेत यश मिळवण्यासाठी लेखी परीक्षेबरोबरच मुलाखत सुद्धा तितकीच महत्त्वाची असते.
दरवर्षी लाखो विद्यार्थी तयारी करताना देश-विदेशातील घडामोडी, चालू घडामोडी, अर्थव्यवस्था, राजकारण यांसारख्या विविध विषयांचा अभ्यास करतात, मुलाखतीत विचारले जाण्याच्या अपेक्षेने..
परंतु UPSC मुलाखतीत केवळ गंभीर आणि चालू घडामोडींचेच प्रश्न विचारले जात नाहीत, तर दैनंदिन जीवनाशी जोडलेले अनपेक्षित प्रश्नही विचारले जातात. अशाच एका प्रश्नामुळे २०२० बॅचच्या IFS अधिकारी अपला मिश्रा चर्चेत आल्या.
अपला मिश्रा यांनी UPSC मुलाखतीत २७५ पैकी २१२ गुण मिळवले होते. एकूण ४० मिनिटांच्या मुलाखतीत त्यांच्या ज्ञानाबरोबरच व्यक्तिमत्व आणि विचारसरणीची चाचणी घेण्यात आली. यामध्ये सर्वात उल्लेखनीय प्रश्न त्यांच्या साडीबद्दल होता.
मुलाखत पॅनेलने त्यांना विचारले :
तुम्ही कोणत्या रंगाची साडी परिधान केली आहे?
तुमच्या साडीच्या काठावर असलेली रचना (बॉर्डर) काय दर्शवते?
अपलाने अत्यंत शांत आणि आत्मविश्वासपूर्ण उत्तर दिले. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या साडीवर एक विशेष कलाकृती आहे जी सामान्य भारतीयांच्या दैनंदिन जीवनाचे आणि साधेपणाचे प्रतीक आहे. हा त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा आणि मूल्यांचा उत्तम परिचय होता.
या प्रभावी उत्तरासह उत्कृष्ट गुण आणि व्यक्तिमत्वामुळे अपलाची IFS (Indian Foreign Service) साठी निवड करण्यात आली. UPSC 2020 मध्ये त्यांनी सर्वोच्च 9 वा क्रमांक पटकावला. IAS किंवा IPS ऐवजी त्यांनी IFS निवडले.
अपला यांनी UPSC परीक्षा तिसऱ्या प्रयत्नात उत्तीर्ण केली, आणि त्या आज अनेकांसाठी प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व बनल्या आहेत.
