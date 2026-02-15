'या' ७ लोकांनी उडीद डाळ खाणे टाळावे, आरोग्यावर होतात विपरीत परिणाम

Yashwant Kshirsagar
उडीद डाळ पोषक तत्वांनी समृद्ध असते.
पण उडीद डाळ काही लोकांसाठी हानिकारक असू शकते.
उडीद डाळीच्या सेवनाने संधिवात आणि सांधेदुखी वाढवू शकते.
या डाळीमुळे किडनी स्टोनच्या समस्या वाढवू शकते.
ही डाळ खाल्ल्यास काही लोकांना पचनाच्या समस्या निर्माण करू शकते.
या डाळीचे सेवन गर्भवती महिलांसाठी हानिकारक असू शकते.
ही डाळ खाल्ल्याने खाज सुटणे आणि तसेच ऍलर्जी वाढवू शकते.
उडीद डाळ रक्तातील साखरेची पातळी देखील वाढवू शकते.
या डाळीचे नियमित सेवन केल्यास जलद वजन वाढू शकते.
डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्याशिवाय या बातमीत दिलेला सल्ला किंवा उपाय वापरू नका. कोणत्याही नुकसानीसाठी सकाळ जबाबदार राहणार नाही.
