'या' ७ लोकांनी उडीद डाळ खाणे टाळावे, आरोग्यावर होतात विपरीत परिणाम

Yashwant Kshirsagar

पोषक

उडीद डाळ पोषक तत्वांनी समृद्ध असते.

हानिकारक

पण उडीद डाळ काही लोकांसाठी हानिकारक असू शकते.

संधिवाताचे रुग्ण

उडीद डाळीच्या सेवनाने संधिवात आणि सांधेदुखी वाढवू शकते.

मुतखड्याचे रुग्ण

या डाळीमुळे किडनी स्टोनच्या समस्या वाढवू शकते.

पचनाची समस्या

ही डाळ खाल्ल्यास काही लोकांना पचनाच्या समस्या निर्माण करू शकते.

गर्भवती महिला

या डाळीचे सेवन गर्भवती महिलांसाठी हानिकारक असू शकते.

अॅलर्जी

ही डाळ खाल्ल्याने खाज सुटणे आणि तसेच ऍलर्जी वाढवू शकते.

मधुमेही

उडीद डाळ रक्तातील साखरेची पातळी देखील वाढवू शकते.

वजन वाढणे

या डाळीचे नियमित सेवन केल्यास जलद वजन वाढू शकते.

सूचना

डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्याशिवाय या बातमीत दिलेला सल्ला किंवा उपाय वापरू नका. कोणत्याही नुकसानीसाठी सकाळ जबाबदार राहणार नाही.

