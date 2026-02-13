वडील जिवंत असताना मुलाने चुकूनही करु नयेत 'ही' ५ कामे

हिंदू परंपरेत वडिलांना कुटुंबाचा पाया मानले जाते. गरुड पुराणात वारंवार सांगितले आहे की जोपर्यंत वडील जिवंत आहेत तोपर्यंत मुलाने काही नियमांचे पालन केले पाहिजे.

शिस्त, आदर

हे नियम धार्मिक विधींपुरते मर्यादित नाहीत तर घरात शिस्त, आदर आणि संतुलन राखण्याशी देखील संबंधित आहेत.

कोणती कामे ?

सोप्या भाषेत समजून घेऊया की वडील जिवंत असताना मुलाने कोणती ५ काम चुकूनही करु नयेत.

कुटुंबप्रमुखाची भूमिका

गरुड पुराणानुसार,वडील जिवंत असताना त्यांनी घरातील महत्त्वाचे निर्णय आणि धार्मिक विधींचे नेतृत्व करण्याची प्रथा आहे. पुढाकार घेण्याऐवजी, मुलाने सहाय्यक भूमिका बजावली पाहिजे. यामुळे कुटुंबात शिस्त कायम राहते.

पितृ कर्म करणे

पूर्वजांसाठी नैवेद्य अर्पण किंवा पिंडदान करण्याचा प्राथमिक अधिकार वडिलांना आहे असे मानले जाते. म्हणून, मुलाने हे विधी स्वतः करू नयेत.

वडिलांचे नाव प्रथम

जर एखादा मुलगा दान करतो, तर पारंपारिकपणे वडिलांचे नाव आधी लावले पाहिजे समाविष्ट करणे शुभ मानले जाते. यामुळे कुटुंबाची प्रतिष्ठा आणि वडीलधाऱ्यांचा आदर राखला जातो.

नावाचा क्रम

कोणत्याही कार्यक्रमात, निमंत्रणात किंवा सार्वजनिक व्यासपीठावर वडिलांचे नाव प्रथम आणि मुलाचे नाव शेवटी लिहिणे सभ्य मानले जाते. परंपरेत त्याचे विशेष महत्त्व आहे.

पारंपारिक प्रतीक

प्राचीन काळी मिशा या सन्मान आणि वंशाच्या प्रतिष्ठेशी जोडल्या जात होत्या. असे मानले जात होते की वडील जिवंत असताना मुलाने मिशा कापू नयेत. आजही असे मानण्याची प्रथा

सूचना

वरील लेख इंटरनेटवर वरील माहितीवर आधारित आहे. सकाळ याची पुष्टी करत नाही.

