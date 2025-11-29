भारतीय लाइफस्टाइलची मोठी चूक! युरिक ॲसिड वेगाने वाढण्यामागची खरी कारणं जाणून घ्या!

Aarti Badade

यूरिक ॲसिड म्हणजे काय?

यूरिक ॲसिड हा प्युरिन्सच्या विघटनातून (Purine Breakdown) शरीरात तयार होणारा एक नैसर्गिक टाकाऊ पदार्थ (Waste Product) आहे.

हायपरयुरिसेमिया

जेव्हा यूरिक ॲसिडची पातळी वाढते (High Uric Acid), तेव्हा त्या स्थितीला हायपरयुरिसेमिया (Hyperuricemia) म्हणतात.

सांधेदुखीची लक्षणे

सांध्यांमध्ये वेदना, कडकपणा (Stiffness), सूज आणि जळजळ ही याची प्राथमिक चिन्हे (Symptoms) आहेत.

गंभीर परिणाम

याकडे दुर्लक्ष केल्यास गाऊट (Gout) नावाचा वेदनादायक आजार किंवा किडनी स्टोन (Kidney Stones) होऊ शकतात.

भारतीयांमध्ये वाढ का?

जंक फूड, तळलेले पदार्थ, साखरयुक्त पेये आणि मद्याचे (Alcohol) अतिरिक्त सेवन हे मुख्य कारण आहे.

जीवनशैलीचा परिणाम

बैठी जीवनशैली (Sedentary Lifestyle), ताण आणि डीहायड्रेशनमुळे (Dehydration) चयापचय (Metabolism) मंदावतो.

नैसर्गिक उपाय

दररोज २.५ ते ३ लिटर पाणी (Water) प्या, लाल मांस टाळा आणि घरगुती जेवण (Home Food) करा.

सक्रिय राहा

नियमित ३० मिनिटे व्यायाम (Exercise) केल्याने वजन नियंत्रित राहते आणि यूरिक ॲसिड बाहेर टाकण्यास मदत होते.

