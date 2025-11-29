भारतीय लाइफस्टाइलची मोठी चूक! युरिक ॲसिड वेगाने वाढण्यामागची खरी कारणं जाणून घ्या!

Aarti Badade
यूरिक ॲसिड हा प्युरिन्सच्या विघटनातून (Purine Breakdown) शरीरात तयार होणारा एक नैसर्गिक टाकाऊ पदार्थ (Waste Product) आहे.
जेव्हा यूरिक ॲसिडची पातळी वाढते (High Uric Acid), तेव्हा त्या स्थितीला हायपरयुरिसेमिया (Hyperuricemia) म्हणतात.
सांध्यांमध्ये वेदना, कडकपणा (Stiffness), सूज आणि जळजळ ही याची प्राथमिक चिन्हे (Symptoms) आहेत.
याकडे दुर्लक्ष केल्यास गाऊट (Gout) नावाचा वेदनादायक आजार किंवा किडनी स्टोन (Kidney Stones) होऊ शकतात.
जंक फूड, तळलेले पदार्थ, साखरयुक्त पेये आणि मद्याचे (Alcohol) अतिरिक्त सेवन हे मुख्य कारण आहे.
बैठी जीवनशैली (Sedentary Lifestyle), ताण आणि डीहायड्रेशनमुळे (Dehydration) चयापचय (Metabolism) मंदावतो.
दररोज २.५ ते ३ लिटर पाणी (Water) प्या, लाल मांस टाळा आणि घरगुती जेवण (Home Food) करा.
नियमित ३० मिनिटे व्यायाम (Exercise) केल्याने वजन नियंत्रित राहते आणि यूरिक ॲसिड बाहेर टाकण्यास मदत होते.
