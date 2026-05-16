अमेरिकेत सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळते का? काय आहे कायदा?

सकाळ डिजिटल टीम

कायदा

संयुक्त राज्य अमेरिकेतही भारताप्रमाणेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन दिलं जातं. यासाठी एक कायदासुद्धा आहे.

Pension

|

Esakal

दोन पद्धती

अमेरिकेत निवृत्तीवेतन प्रामुख्याने दोन पद्धतीने दिलं जातं. संघीय कर्मचारी निवृत्ती प्रणाली आणि सिव्हिल सेवा निवृत्ती प्रणाली.

Pension

|

Esakal

जुनी पेन्शन

जुनी सिविल सेवा निवृत्ती प्रणाली १९२०मध्ये सुरू केली होती. १९८४च्या आधी जे सेवेत रुजू झाले त्यांना ही प्रणाली लागू आहे.

Pension

|

Esakal

नवी पेन्शन

१९८६ मध्ये संघीय कर्मचारी निवृत्ती प्रणाली सुरू केली गेली. १ जानेवारी १९८७ पासून ही लागू करण्यात आली.

Pension

|

Esakal

संघीय पेन्शन

त्रिस्तरीय निवृत्ती प्रणाली म्हणूनही संघीय कर्मचारी निवृत्ती प्रणाली ओळखली जाते. तीन वेगवेगळ्या माध्यमातून निवृत्तीचे लाभ मिळतात.

Pension

|

Esakal

किती पेन्शन

सर्वाधिक वेतन मिळालेल्या तीन वर्षांचं सरासरी वेतनाच्या आधारे निवृत्ती वेतन देण्यात येतं. बहुतांश कर्मचाऱ्यांना वर्षाला मिळणाऱ्या सरासरी वेतनाच्या एक टक्के इतकं निवृत्तीवेतन आजीवन मिळते.

Pension

|

Esakal

इन्व्हेस्टमेंट

संघीय निवृत्ती प्रणाली अंतर्गत थ्रिफ्ट सेव्हिंग प्लॅन आहे. ही योजना भारताच्या एनपीएस प्रमाणेच आहे. कर्मचारी त्यांच्या वेतनाचा एक भाग गुंतवणूक खात्यात जमा करतात.

Pension

|

Esakal

रिटर्न

सरकार कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाच्या एक टक्के वेतन जमा करतं. याशिवाय ५ टक्के मॅचिंग कंट्रिब्यूशन देण्यात येतं.इन्व्हेस्टमेंट बाजाराशी संबंधित रिटर्न वाढतात आणि निवृत्तीवेळी कर्मचाऱ्यांना मोठी रक्कम मिळते.

Pension

|

Esakal

लष्कर

अमेरिकेत लष्करातील जवान आणि राज्य स्तरीय कर्मचाऱ्यांसाठी वेगळी प्रणाली आहे. लष्करात किमान २० वर्षे सेवा केल्यास निवृत्तीवेतन मिळते.

Pension

|

Esakal

गावाकडच्या चवीचं झणझणीत भरलेलं वांगं, खाल तर बोटं चाटत रहाल

Gavran bharleli vangi

|

Sakal

इथं क्लिक करा