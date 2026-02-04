भारतासाठी सर्वात जलद T20I शतक करणारे टॉप-५ फलंदाज

Pranali Kodre
३१ जानेवारी रोजी तिरुअनंतपूरम येथे झालेल्या टी२० सामन्यात भारताने न्यूझीलंडला ४६ धावांनी पराभूत केले.
Ishan Kishan - Suryakumar Yadav
या सामन्यात इशान किशनने शतक केले होते. त्याने ४३ चेंडूत १०३ धावांची खेळी केली.
Ishan Kishan
इशानने ४२ चेंडूत त्याचे शतक केले होते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये सर्वात कमी चेंडूत शतक करणारा भारताचा पाचव्या क्रमांकाचा खेळाडू ठरला.
Ishan Kishan
टी२०मध्ये भारतासाठी सर्वात जलद शतक करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये चौथ्या क्रमांकावर तिलक वर्मा आहे, त्याने २०२४ मध्ये जोहान्सबर्गमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ४१ चेंडूत शतक केले होते.
Tilak Varma
या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर संजू सॅमसन आहे. त्याने २०२४ मध्ये हैदराबादमध्ये बांगलादेशविरुद्ध ४० चेंडूत शतक केले होते.
Sanju Samson
दुसऱ्या क्रमांकावर अभिषेक शर्मा आहे. त्याने मुंबईत २०२५ मध्ये इंग्लंडविरुद्ध ३७ चेंडूत शतक केले होते.
Abhishek Sharma
पहिल्या क्रमांकावर रोहित शर्मा आहे. त्याने ३५ चेंडूत श्रीलंकेविरुद्ध इंदोरमध्ये २०१७ साली शतक केले होते.
Rohit Sharma
Virat Kohli - Rohit Sharma
