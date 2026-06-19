उरलेली चहापत्ती कचऱ्यात फेकू नका, ९० टक्के लोकांना माहिती नाहीत 'हे' उपयोग

Sandip Kapde

परिचय —

दररोज फेकली जाणारी चहापत्ती स्वच्छ करून पुन्हा वापरल्यास ती बागकाम, स्वच्छता आणि कंपोस्टसाठी उपयुक्त ठरते.

Don't Throw Away Used Tea Leaves

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esakal

खत —

उरलेली चहापत्ती स्वच्छ धुवून आणि वाळवून कुंड्यांतील मातीमध्ये मिसळल्यास ती सेंद्रिय खतासारखी उपयोगी पडू शकते.

Don't Throw Away Used Tea Leaves

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esakal

ओलावा —

वाळवलेली चहापत्ती मातीमध्ये मिसळल्याने कुंड्यांतील ओलावा काही प्रमाणात जास्त काळ टिकून राहण्यास मदत होते.

Don't Throw Away Used Tea Leaves

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esakal

स्वच्छता —

चहाची पाने पुन्हा पाण्यात उकळून ते पाणी थंड झाल्यानंतर लाकडी फर्निचर किंवा वस्तू पुसल्यास धूळ आणि हलके डाग कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

Don't Throw Away Used Tea Leaves

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esakal

दुर्गंधी —

धुतलेली आणि वाळवलेली चहापत्ती डबे किंवा भांड्यांमध्ये काही वेळ ठेवल्यास त्यातील दुर्गंधी कमी करण्यास मदत मिळू शकते.

Don't Throw Away Used Tea Leaves

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esakal

कंपोस्ट —

घरच्या घरी सेंद्रिय कंपोस्ट तयार करताना चहापत्ती इतर जैविक कचऱ्यासोबत मिसळल्यास तिचा चांगला उपयोग होतो.

Don't Throw Away Used Tea Leaves

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esakal

धुणे —

चहापत्ती पुन्हा वापरण्यापूर्वी त्यावरील दूध आणि साखर पूर्णपणे निघेल याची काळजी घेऊन ती स्वच्छ धुणे आवश्यक आहे.

Don't Throw Away Used Tea Leaves

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esakal

वाळवणे —

धुतल्यानंतर चहापत्ती उन्हात किंवा हवेशीर ठिकाणी पूर्णपणे वाळवूनच वापरावी.

Don't Throw Away Used Tea Leaves

|

esakal

साठवण —

ओली चहापत्ती बंद डब्यात दीर्घकाळ ठेवल्यास बुरशी येण्याची शक्यता असते, त्यामुळे ती कोरडी ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

Don't Throw Away Used Tea Leaves

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esakal

काळजी —

चहापत्तीचा वापर करताना त्यात दूध, साखर किंवा इतर अन्नाचे अवशेष राहिलेले नसावेत, अन्यथा दुर्गंधी आणि कीड होऊ शकते.

Don't Throw Away Used Tea Leaves

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esakal

फायदा —

थोडीशी काळजी घेतल्यास उरलेली चहापत्ती कचऱ्यात न टाकता घरगुती कामे, बागकाम आणि पर्यावरणपूरक सवयींसाठी प्रभावीपणे वापरता येते.

Don't Throw Away Used Tea Leaves

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esakal

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