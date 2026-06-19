उरलेली चहापत्ती कचऱ्यात फेकू नका, ९० टक्के लोकांना माहिती नाहीत 'हे' उपयोग

Sandip Kapde
दररोज फेकली जाणारी चहापत्ती स्वच्छ करून पुन्हा वापरल्यास ती बागकाम, स्वच्छता आणि कंपोस्टसाठी उपयुक्त ठरते.
Don't Throw Away Used Tea Leaves
esakal
उरलेली चहापत्ती स्वच्छ धुवून आणि वाळवून कुंड्यांतील मातीमध्ये मिसळल्यास ती सेंद्रिय खतासारखी उपयोगी पडू शकते.
Don't Throw Away Used Tea Leaves
esakal
वाळवलेली चहापत्ती मातीमध्ये मिसळल्याने कुंड्यांतील ओलावा काही प्रमाणात जास्त काळ टिकून राहण्यास मदत होते.
Don't Throw Away Used Tea Leaves
esakal
चहाची पाने पुन्हा पाण्यात उकळून ते पाणी थंड झाल्यानंतर लाकडी फर्निचर किंवा वस्तू पुसल्यास धूळ आणि हलके डाग कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
Don't Throw Away Used Tea Leaves
esakal
धुतलेली आणि वाळवलेली चहापत्ती डबे किंवा भांड्यांमध्ये काही वेळ ठेवल्यास त्यातील दुर्गंधी कमी करण्यास मदत मिळू शकते.
Don't Throw Away Used Tea Leaves
esakal
घरच्या घरी सेंद्रिय कंपोस्ट तयार करताना चहापत्ती इतर जैविक कचऱ्यासोबत मिसळल्यास तिचा चांगला उपयोग होतो.
Don't Throw Away Used Tea Leaves
esakal
चहापत्ती पुन्हा वापरण्यापूर्वी त्यावरील दूध आणि साखर पूर्णपणे निघेल याची काळजी घेऊन ती स्वच्छ धुणे आवश्यक आहे.
Don't Throw Away Used Tea Leaves
esakal
धुतल्यानंतर चहापत्ती उन्हात किंवा हवेशीर ठिकाणी पूर्णपणे वाळवूनच वापरावी.
Don't Throw Away Used Tea Leaves
esakal
ओली चहापत्ती बंद डब्यात दीर्घकाळ ठेवल्यास बुरशी येण्याची शक्यता असते, त्यामुळे ती कोरडी ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
Don't Throw Away Used Tea Leaves
esakal
चहापत्तीचा वापर करताना त्यात दूध, साखर किंवा इतर अन्नाचे अवशेष राहिलेले नसावेत, अन्यथा दुर्गंधी आणि कीड होऊ शकते.
Don't Throw Away Used Tea Leaves
esakal
थोडीशी काळजी घेतल्यास उरलेली चहापत्ती कचऱ्यात न टाकता घरगुती कामे, बागकाम आणि पर्यावरणपूरक सवयींसाठी प्रभावीपणे वापरता येते.
Don't Throw Away Used Tea Leaves
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Ancient Mystery Unearthed
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