फेसपॅक वापरताय? स्कीन केअर करण्याआधी ‘हे’ वाचा!

Aarti Badade

फेसपॅक प्रत्येकासाठी योग्य असतो का?

त्वचा चमकदार करण्यासाठी फेसपॅक वापरला जातो, पण चुकीचा फेसपॅक काही त्वचांसाठी त्रासदायक ठरू शकतो.

face pack skincare tips

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Sakal

मुरुमांची समस्या असल्यास सावध!

पिंपल्स असणाऱ्यांनी जड किंवा जास्त तेलकट घटक असलेले फेसपॅक टाळावेत, कारण ते छिद्रे बंद करू शकतात.

face pack skincare tips

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Sakal

अॅलर्जी असल्यास काळजी घ्या

फळे, दूध किंवा इतर घटकांची अॅलर्जी असल्यास फेसपॅकमधील साहित्य तपासल्याशिवाय तो चेहऱ्यावर लावू नका.

face pack skincare tips

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Sakal

गर्भावस्थेत विशेष काळजी

गर्भावस्थेत त्वचा अधिक संवेदनशील होऊ शकते, त्यामुळे रसायनयुक्त फेसपॅक वापरण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

face pack skincare tips

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Sakal

त्वचेवर अशी लक्षणे दिसल्यास थांबा

फेसपॅकमुळे लालसरपणा, खाज, जळजळ, सूज किंवा जास्त कोरडेपणा जाणवल्यास तो त्वरित धुवून टाका.

face pack skincare tips

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Sakal

आधी करा पॅच टेस्ट!

नवीन फेसपॅक चेहऱ्यावर लावण्यापूर्वी हातावर किंवा कानामागे थोडासा लावून त्वचेची प्रतिक्रिया तपासा.

face pack skincare tips

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Sakal

फेसपॅक किती वेळ ठेवावा?

फेसपॅक जास्त वेळ चेहऱ्यावर ठेवणे टाळा, कारण त्यामुळे त्वचा कोरडी किंवा ताणलेली वाटू शकते.

face pack skincare tips

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Sakal

त्वचेचा प्रकार ओळखा

फेसपॅक निवडताना तुमची त्वचा तेलकट, कोरडी, संवेदनशील किंवा मुरुमांची आहे का, हे लक्षात घ्या.

face pack skincare tips

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Sakal

त्वचारोग असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला

त्वचेचा जुना आजार किंवा वारंवार त्रास होत असल्यास घरगुती उपाय करण्यापूर्वी त्वचारोग तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे योग्य ठरेल.

face pack skincare tips

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Sakal

सुंदर त्वचेसाठी एकच मंत्र!

फेसपॅकपेक्षा त्वचेची गरज ओळखणे महत्त्वाचे आहे; योग्य उत्पादन आणि काळजी घेतल्यास त्वचेचे नुकसान टाळता येते.

face pack skincare tips

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Sakal

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Peanuts vs Makhana health benefits

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