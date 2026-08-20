फेसपॅक वापरताय? स्कीन केअर करण्याआधी ‘हे’ वाचा!

Aarti Badade
त्वचा चमकदार करण्यासाठी फेसपॅक वापरला जातो, पण चुकीचा फेसपॅक काही त्वचांसाठी त्रासदायक ठरू शकतो.
face pack skincare tips
Sakal
पिंपल्स असणाऱ्यांनी जड किंवा जास्त तेलकट घटक असलेले फेसपॅक टाळावेत, कारण ते छिद्रे बंद करू शकतात.
face pack skincare tips
Sakal
फळे, दूध किंवा इतर घटकांची अॅलर्जी असल्यास फेसपॅकमधील साहित्य तपासल्याशिवाय तो चेहऱ्यावर लावू नका.
face pack skincare tips
Sakal
गर्भावस्थेत त्वचा अधिक संवेदनशील होऊ शकते, त्यामुळे रसायनयुक्त फेसपॅक वापरण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
face pack skincare tips
Sakal
फेसपॅकमुळे लालसरपणा, खाज, जळजळ, सूज किंवा जास्त कोरडेपणा जाणवल्यास तो त्वरित धुवून टाका.
face pack skincare tips
Sakal
नवीन फेसपॅक चेहऱ्यावर लावण्यापूर्वी हातावर किंवा कानामागे थोडासा लावून त्वचेची प्रतिक्रिया तपासा.
face pack skincare tips
Sakal
फेसपॅक जास्त वेळ चेहऱ्यावर ठेवणे टाळा, कारण त्यामुळे त्वचा कोरडी किंवा ताणलेली वाटू शकते.
face pack skincare tips
Sakal
फेसपॅक निवडताना तुमची त्वचा तेलकट, कोरडी, संवेदनशील किंवा मुरुमांची आहे का, हे लक्षात घ्या.
face pack skincare tips
Sakal
त्वचेचा जुना आजार किंवा वारंवार त्रास होत असल्यास घरगुती उपाय करण्यापूर्वी त्वचारोग तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे योग्य ठरेल.
face pack skincare tips
Sakal
फेसपॅकपेक्षा त्वचेची गरज ओळखणे महत्त्वाचे आहे; योग्य उत्पादन आणि काळजी घेतल्यास त्वचेचे नुकसान टाळता येते.
face pack skincare tips
Sakal
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Sakal