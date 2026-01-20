हिवाळ्यात हमखास वापरला जाणारा हीटिंग पॅड किती सुरक्षित आहे?

Anushka Tapshalkar
चार्ज सुरू असताना हीटिंग पॅड वापरणे धोकादायक ठरू शकते; विजेचा शॉक किंवा अपघात होण्याची शक्यता असते.
Heating Pad Safety in Winter
sakal
जास्त वेळ चार्ज केल्यास पॅडमधील जेल/पाणी उकळून पॅड फुगणे किंवा फुटण्याचा धोका वाढतो.
Heating Pad Safety in Winter
sakal
स्विच बंद करून, प्लग काढल्यानंतरच हीटिंग पॅडचा वापर करा.
Heating Pad Safety in Winter
sakal
पॅड खूप गरम होतो; भाजण्यापासून बचावासाठी नेहमी पातळ टॉवेल किंवा कपड्यांवरूनच वापरा.
Heating Pad Safety in Winter
sakal
झोपेत पॅड जास्त गरम होऊन अपघात होण्याचा धोका असतो.
Heating Pad Safety in Winter
sakal
ओलसरपणा, जेल गळत असल्यास किंवा फुगलेला दिसल्यास तो पॅड त्वरित वापरू नका.
Heating Pad Safety in Winter
sakal
कमी दर्जाचे हीटिंग पॅड लवकर शॉर्ट सर्किट किंवा स्फोट होण्याची शक्यता ठेवतात.
Heating Pad Safety in Winter
sakal
Simple Tips to Overcome Tech-Neck
sakal