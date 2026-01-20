हिवाळ्यात हमखास वापरला जाणारा हीटिंग पॅड किती सुरक्षित आहे?

Anushka Tapshalkar

चार्जिंगदरम्यान कधीही शेकू करू नका

चार्ज सुरू असताना हीटिंग पॅड वापरणे धोकादायक ठरू शकते; विजेचा शॉक किंवा अपघात होण्याची शक्यता असते.

Heating Pad Safety in Winter

|

sakal

फक्त 5–10 मिनिटेच चार्ज करा

जास्त वेळ चार्ज केल्यास पॅडमधील जेल/पाणी उकळून पॅड फुगणे किंवा फुटण्याचा धोका वाढतो.

पूर्ण चार्ज झाल्यावर प्लग काढा

स्विच बंद करून, प्लग काढल्यानंतरच हीटिंग पॅडचा वापर करा.

थेट त्वचेवर ठेवू नका

पॅड खूप गरम होतो; भाजण्यापासून बचावासाठी नेहमी पातळ टॉवेल किंवा कपड्यांवरूनच वापरा.

चार्जिंगला लावून झोपू नका

झोपेत पॅड जास्त गरम होऊन अपघात होण्याचा धोका असतो.

वापरण्यापूर्वी पॅडची तपासणी करा

ओलसरपणा, जेल गळत असल्यास किंवा फुगलेला दिसल्यास तो पॅड त्वरित वापरू नका.

स्वस्त आणि नो-ब्रँड पॅड टाळा

कमी दर्जाचे हीटिंग पॅड लवकर शॉर्ट सर्किट किंवा स्फोट होण्याची शक्यता ठेवतात.

