चपातीचं पीठ मळताना त्यात मीठ टाकताय? मग 'हे' आधी वाचा

Saisimran Ghashi

मऊ चपाती

चपाती सॉफ्ट आणि मऊलुसलुशीत व्हावी म्हणून आपण पिठात मीठ टाकतो.

Benefits of Adding Salt to Chapati (Wheat) Dough

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मीठ घालण्याची सवय

पण रोजच्या जेवणातील ही एक साधी सवय तुमच्या आरोग्यासाठी फायद्याची आहे की तोट्याची?

How Much Salt to Add in Roti Dough

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चवीचा समतोल

पिठात थोडे मीठ टाकल्याने चपातीची चव वाढते आणि ती कोरडी वाटत नाही.

Step-by-Step Guide to Kneading Perfect Chapati Dough

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पिठाचा मऊपणा

मीठ पिठातील ग्लुटेन मजबूत करते, ज्यामुळे चपाती लाटताना तुटत नाही.

Common Mistakes That Make Chapati

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पचनास मदत

मर्यादित प्रमाणात घेतलेले मीठ शरीरातील पाचक रसांना चालना देण्यास मदत करते.

use salt in chapati good for digestion

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ब्लड प्रेशरचा धोका

जास्त मीठ खाल्ल्याने हाय ब्लड प्रेशर आणि हृदयाचे आजार होऊ शकतात.

avoid salt in chapati blood pressure

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लपलेला सोडिअम

भाजी आणि वरणामध्ये आधीच मीठ असल्याने चपातीतील अतिरिक्त मीठ सोडिअमची पातळी वाढवते.

benefits of Adding Salt to Chapati Dough

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योग्य प्रमाण

जर मीठ टाकायचेच असेल, तर अगदी नावालाच म्हणजे एक चिमूटभर मीठ वापरावे.

chapati dough adding salt disadvantages

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