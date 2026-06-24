चपातीचं पीठ मळताना त्यात मीठ टाकताय? मग 'हे' आधी वाचा

Saisimran Ghashi
चपाती सॉफ्ट आणि मऊलुसलुशीत व्हावी म्हणून आपण पिठात मीठ टाकतो.
Benefits of Adding Salt to Chapati (Wheat) Dough
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पण रोजच्या जेवणातील ही एक साधी सवय तुमच्या आरोग्यासाठी फायद्याची आहे की तोट्याची?
How Much Salt to Add in Roti Dough
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पिठात थोडे मीठ टाकल्याने चपातीची चव वाढते आणि ती कोरडी वाटत नाही.
Step-by-Step Guide to Kneading Perfect Chapati Dough
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मीठ पिठातील ग्लुटेन मजबूत करते, ज्यामुळे चपाती लाटताना तुटत नाही.
Common Mistakes That Make Chapati
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मर्यादित प्रमाणात घेतलेले मीठ शरीरातील पाचक रसांना चालना देण्यास मदत करते.
use salt in chapati good for digestion
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जास्त मीठ खाल्ल्याने हाय ब्लड प्रेशर आणि हृदयाचे आजार होऊ शकतात.
avoid salt in chapati blood pressure
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भाजी आणि वरणामध्ये आधीच मीठ असल्याने चपातीतील अतिरिक्त मीठ सोडिअमची पातळी वाढवते.
benefits of Adding Salt to Chapati Dough
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जर मीठ टाकायचेच असेल, तर अगदी नावालाच म्हणजे एक चिमूटभर मीठ वापरावे.
chapati dough adding salt disadvantages
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Powerful benefits of left ear piercing for men
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