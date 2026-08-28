केशर पाणी प्यायल्याने शरीरात काय होतात बदल?

Aarti Badade

सकाळी केशर पाणी प्यायल्याने काय होतं?

सकाळी रिकाम्या पोटी केशर पाणी पिण्याची सवय आरोग्यासाठी फायदेशीर मानली जाते. जाणून घ्या, याचे कोणते फायदे होऊ शकतात.

Benefits of Drinking Saffron Water

|

Sakal

पचनक्रिया सुधारण्यास मदत

केशर पाणी प्यायल्याने गॅस, अपचन आणि बद्धकोष्ठता यांसारख्या पचनाशी संबंधित त्रासांमध्ये मदत होऊ शकते.

Benefits of Drinking Saffron Water

|

Sakal

रोगप्रतिकारशक्तीसाठी फायदेशीर

केशरमध्ये असलेले अँटिऑक्सिडंट्स शरीराला ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेसपासून संरक्षण देण्यास आणि रोगप्रतिकारक आरोग्याला मदत करू शकतात.

Benefits of Drinking Saffron Water

|

Sakal

त्वचेला मिळू शकते नैसर्गिक चमक

केशरमधील अँटिऑक्सिडंट गुणधर्मांमुळे त्वचेचे आरोग्य सुधारण्यास आणि त्वचा अधिक निरोगी दिसण्यास मदत होऊ शकते.

Benefits of Drinking Saffron Water

|

Sakal

मूड सुधारण्यास मदत

केशराच्या सेवनाचा मूड आणि मानसिक आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. तणाव आणि अस्वस्थता कमी करण्यासही मदत मिळू शकते.

Benefits of Drinking Saffron Water

|

Sakal

मासिक पाळीतील त्रासात आराम?

केशराचे सेवन काही महिलांमध्ये मासिक पाळीतील पेटके आणि मूड स्विंग्ज कमी करण्यास मदत करू शकते.

Benefits of Drinking Saffron Water

|

Sakal

वजन नियंत्रणासाठीही उपयोगी?

केशर पाणी भूक नियंत्रित ठेवण्यास आणि मेटाबॉलिझमला मदत करण्यास हातभार लावू शकते. मात्र, केवळ केशर पाण्यामुळे वजन कमी होते असे मानू नये.

Benefits of Drinking Saffron Water

|

Sakal

किती केशर घ्यावे?

केशराचे सेवन अल्प प्रमाणातच करावे. कोणत्याही आरोग्य समस्येसाठी केशर पाण्याला उपचारांचा पर्याय मानू नका. गर्भावस्था किंवा कोणतीही वैद्यकीय समस्या असल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

Benefits of Drinking Saffron Water

|

Sakal

पॅनिक अटॅक आला तर काय करावे? जाणून घ्या सोपे उपाय

Panic Attack Symptoms

|

Sakal

येथे क्लिक करा