१५ ऑक्टोबरलाच 'वाचन प्रेरणा दिन' का साजरा करतात?

विनयन वाघमारे
१५ ऑक्टोबर १९३१ रोजी रामेश्वरम येथे जन्मलेल्या डॉ. कलाम यांना पुस्तकांचे निस्सीम वेड होते. त्यांच्या निधनानंतर महाराष्ट्र शासनाने २०१५ मध्ये त्यांची जयंती 'वाचन प्रेरणा दिन' म्हणून घोषित केली.
"एक उत्तम पुस्तक हे शंभर चांगल्या मित्रांच्या बरोबरीचे असते," असा डॉ. कलाम यांचा ठाम विश्वास होता. अगदी राष्ट्रपती भवनात असतानाही त्यांच्या वैयक्तिक संपत्तीत सर्वाधिक खजिना पुस्तकांचाच होता.
डॉ. कलामांच्या मते, वाचन माणसाला विचार करायला शिकवते, विचार ज्ञानाला जन्म देतात आणि ज्ञान माणसाला महान बनवते. म्हणूनच त्यांनी तरुणांना अखंड वाचनाचा संदेश दिला.
आजच्या मोबाईल आणि सोशल मीडियाच्या युगात तरुणांमधील वाचनाची सवय कमी होत आहे. या डिजिटल गदारोळात एकाग्रता आणि विचारक्षमता टिकवण्यासाठी प्रत्यक्ष पुस्तक वाचणे ही काळाची गरज बनली आहे.
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