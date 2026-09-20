लहानपणीच साखरपुडा नाहीतर वेश्याव्यवसाय, मुलींसमोर दोनच पर्याय; घरातले पुरुषच आणतात ग्राहक, गुजरातमधलं बदनाम गाव

सकाळ डिजिटल टीम

धक्कादायक वास्तव

गुजरातच्या वाडिया गावात मुलींसमोर दोनच पर्याय असतात. एकतर लहान वयात मुलीचा साखरपुडा किंवा वेश्याव्यवसाय करायचा.

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वाडिया गाव

बनासकांठा जिल्ह्यातील वाडियाला ‘वेश्यांचं गाव’ म्हणूनही ओळखलं जातं. येथे सराणिया समाजाची वस्ती आहे.

Wadia

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मुलींचा साखरपुडा

मुलींना वेश्याव्यवसायापासून दूर ठेवण्यासाठी सात ते बारा वर्षांतच साखरपुडा केला जातो.

Wadia

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Sakal

कुटुंबातले पुरुषच दलाल

पिढ्यान्‌पिढ्या या गावातील महिलांना देहव्यवसायात ढकललं गेलं. धक्कादायक म्हणजे कुटुंबातील पुरुष ग्राहक आणण्याचं काम करतात.

Wadia

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Sakal

गरिबीचं संकट

शेतीसाठी जमीन मिळाली, पण सिंचनाअभावी उत्पन्न मिळालं नाही. त्यामुळे कुटुंबं पुन्हा या दलदलीकडे वळली.

Wadia

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Sakal

बदलाची सुरुवात

२०१२ मध्ये वाडियात पहिला सामूहिक विवाह सोहळा झाला. त्यानंतर मुलींना या चक्रातून बाहेर काढण्याचे प्रयत्न वाढले.

Wadia

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Sakal

नवा मार्ग

शिक्षण, शेती आणि व्यवसायासाठी मदत करण्यात आली. त्यानंतर १६० पैकी ९० कुटुंबांनी हा व्यवसाय सोडत नवा मार्ग स्वीकारलाय.

Wadia

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Sakal

संघर्ष कायम

वाडियाची ओळख बदलण्याचा प्रयत्न सामाजिक संस्थांकडून केला जात आहे. पण समाज मात्र जुन्या प्रथेतून पूर्णपणे बाहेर पडलेला नाही.

Wadia

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