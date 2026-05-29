वैभव सूर्वयंशीला १२ कोटींची लॉटरी लागली! नेमकं काय घडलं?

Varsha Balhe
वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल २०२६ मध्ये तुफानी फलंदाजी करत सगळ्यांचं लक्ष वेधलं.
Vaibhav Suryavanshi Becomes IPL 2026 Sensation
esakal
मोठमोठ्या कंपन्या वैभवला एंडोर्समेंटसाठी साइन करण्यासाठी उत्सुक आहेत.
Vaibhav Suryavanshi Becomes IPL 2026 Sensation
esakl
सध्या वैभवच्या बॅटवर SS कंपनीचा लोगो असून त्याला ₹५० लाख मिळतात.
Vaibhav Suryavanshi Becomes IPL 2026 Sensation
esakal
रिपोर्ट्सनुसार, वैभवला बॅट स्पॉन्सरशिपसाठी ₹१२ कोटींपेक्षा जास्त ऑफर मिळाली आहे.
Vaibhav Suryavanshi Becomes IPL 2026 Sensation
esakal
एका कंपनीने वैभवला थेट “Blank Cheque” ऑफर केल्याची चर्चा रंगली आहे.
Vaibhav Suryavanshi Becomes IPL 2026 Sensation
esakal
वैभवने ६८० धावा करत रन चार्टमध्ये अव्वल स्थान मिळवलं.
Vaibhav Suryavanshi Becomes IPL 2026 Sensation
esakal
एका हंगामात सर्वाधिक ६५ षटकार ठोकत त्याने इतिहास रचला.
Vaibhav Suryavanshi Becomes IPL 2026 Sensation
esakal
वैभव सूर्यवंशी आता भारतीय क्रिकेटमधील पुढचा मोठा चेहरा मानला जात आहे.
Vaibhav Suryavanshi Becomes IPL 2026 Sensation
esakal
Why Pacific And Atlantic Oceans Look Different
esakal