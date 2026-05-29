वैभव सूर्वयंशीला १२ कोटींची लॉटरी लागली! नेमकं काय घडलं?

Varsha Balhe

१५ वर्षांचा स्टार

वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल २०२६ मध्ये तुफानी फलंदाजी करत सगळ्यांचं लक्ष वेधलं.

Vaibhav Suryavanshi Becomes IPL 2026 Sensation

|

esakal

ब्रँड्सची रांग लागली

मोठमोठ्या कंपन्या वैभवला एंडोर्समेंटसाठी साइन करण्यासाठी उत्सुक आहेत.

₹५० लाखांपासून सुरुवात

सध्या वैभवच्या बॅटवर SS कंपनीचा लोगो असून त्याला ₹५० लाख मिळतात.

आता थेट ₹१२ कोटींची ऑफर!

रिपोर्ट्सनुसार, वैभवला बॅट स्पॉन्सरशिपसाठी ₹१२ कोटींपेक्षा जास्त ऑफर मिळाली आहे.

‘ब्लँक चेक’ची ऑफर

एका कंपनीने वैभवला थेट “Blank Cheque” ऑफर केल्याची चर्चा रंगली आहे.

आयपीएलमध्ये विक्रमांचा पाऊस

वैभवने ६८० धावा करत रन चार्टमध्ये अव्वल स्थान मिळवलं.

महाविक्रम

एका हंगामात सर्वाधिक ६५ षटकार ठोकत त्याने इतिहास रचला.

सुपरस्टार

वैभव सूर्यवंशी आता भारतीय क्रिकेटमधील पुढचा मोठा चेहरा मानला जात आहे.

