पॅसिफिक आणि अटलांटिक महासागर एकत्र येऊनही त्यांचे पाणी एकमेकात का मिसळत नाही?

Varsha Balhe
पॅसिफिक आणि अटलांटिक महासागर पूर्णपणे एकमेकांत मिसळत नाहीत का?
Why Pacific And Atlantic Oceans Look Different
प्रत्यक्षात दोन्ही महासागरांचे पाणी हळूहळू एकमेकांत मिसळते.
दोन्ही महासागरांच्या पाण्यातील क्षारता (Salinity) वेगवेगळी असते.
अटलांटिक महासागराचे पाणी जास्त क्षारयुक्त असल्यामुळे अधिक घन असते.
पॅसिफिक महासागराचे पाणी तुलनेने हलके आणि कमी क्षारयुक्त असते.
तापमानातील फरकामुळे दोन्ही महासागरांचे पाणी लगेच मिसळत नाही.
गाळ, रसायने आणि प्रकाश परावर्तनामुळे दोन्ही बाजूंच्या पाण्याचा रंग वेगळा दिसतो.
समुद्रात एक ‘सीमारेषा’ असल्यासारखा अद्भुत नजारा दिसतो!
