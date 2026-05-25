वैभव सूर्यवंशीच्या कुटुंबाला पाहिलंय का? Photo होतायेत Viral

Pranali Kodre
आयपीएल २०२६ स्पर्धेत २४ मे रोजी वानखेडे स्टेडियमवर राजस्थान रॉयल्सने मुंबई इंडियन्सला पराभूत केलं आणि प्लेऑफमध्ये जागा मिळवली.
Vaibhav Sooryavanshi Family
Sakal
या सामन्यासाठी वैभवच्या कुटुंबातील सदस्य देखील उपस्थित होते. त्याचे भाऊ राजस्थानची जर्सी घालून स्टेडियममध्ये आले होते. त्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत.
वैभवच्या भावाने सोशल मीडियावर त्यांचे फोटोही शेअर केले आहेत.
त्यांचे फोटो पाहून अनेक युझर्सने कुटुंबातील सर्व सारखेच दिसत आहेत, अशीही प्रतिक्रिया दिली आहे.
वैभवला तीन भाऊ आहेत, यातील दोन भाऊ त्याच्यापेक्षा मोठे आहेत, तर एक भाऊ लहान आहे.
त्याचा मोठा भाऊ उज्वल सूर्यवंशी कुटुंबाचा सर्व खर्च सांभाळण्यासोबत वैभवचे सर्व प्रशिक्षण आणि व्यावसायिक जबाबदाऱ्या सुरळीत पार पडतील याची खात्री करतो, असं म्हटलं जातं.
त्याचा दुसरा मोठा भाऊ विशाल वैभवला नेहमीच साथ देतो, तर त्याचा लहान भाऊ आशीर्वादही क्रिकेट खेळतो.
