वैभव सूर्यवंशीला राष्ट्रीय बाल पुरस्कारासोबत किती रक्कम मिळाली?

Shubham Banubakode

२० मुलांची निवड

वीर बाल दिवसाच्या निमित्ताने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांच्या हस्ते देशभरातील २० मुलांना पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं आहे.

राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

१८ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून निवडलेल्या मुलांना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.

वैभव सूर्यवंशीचा समावेश

या पुरस्कारांमध्ये बिहारचा १४ वर्षीय क्रिकेटपटू वैभव सूर्यवंशी याचाही समावेश आहे.

का साजरा केला जातो?

हा दिवस गुरु गोविंद सिंह महाराजांचे सुपुत्र साहिबजादे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह आणि फतेह सिंह यांच्या शहादतीच्या स्मरणार्थ साजरा केला जातो.

पंतप्रधान मोदींनी केली घोषणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ मध्ये २६ डिसेंबरला ‘वीर बाल दिवस’ साजरा करण्याची घोषणा केली होती.

१९९६ मध्ये सुरुवात

१९९६ मध्ये महिला व बाल विकास मंत्रालयाने असाधारण कामगिरी करणाऱ्या मुलांसाठी या पुरस्काराची सुरुवात केली.

पुरस्काराचं स्वरुप

प्रत्येक विजेत्याला पदक, प्रमाणपत्र आणि १ लाख रुपयांची रोख रक्कम दिली जाते. तसेच प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळते.

कुणाला दिला जातो पुरस्कार?

५ ते १८ वयोगटातील भारतीय मुलांना कला, शौर्य, नवाचार, शिक्षण, समाजसेवा, क्रीडा आणि विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील योगदानासाठी हा पुरस्कार दिला जातो.

