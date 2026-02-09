व्हॅलेंटाईन डे झाला कोट्यवधींचा बिझनेस! फुलं-चॉकलेट्सइतकीच ‘या’ गोष्टींच्या विक्रीत मोठी वाढ

Vinod Dengale
व्हॅलेंटाईन डे आता फक्त गुलाब आणि चॉकलेटपुरता मर्यादित नाही. आजकाल कपल्स महागडे गिफ्ट्स, ज्वेलरी आणि लक्झरी खरेदीकडे जास्त वळत आहेत.
व्हॅलेंटाईन डे आता ज्वेलरीकडे वळला आहे. या काळात डायमंड-प्लॅटिनम ज्वेलरीच्या विक्रीत मोठी वाढ झाल्याचे आकडेवारी सांगते.
या हंगामात डायमंड दागिन्यांच्या विक्रीत 10–12% वाढ नोंदली गेली आहे.
Gen X पासून Gen Z पर्यंत सर्व ग्राहक याची मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत आहेत.
ग्राहकांचा कल मुख्यत 15,000 ते 1 लाख रुपयांच्या दरमानच्या दागिन्यांची मोठी मागणी. यात
एंगेजमेंट रिंग्स, पेंडंट्स आणि गिफ्ट सेट्स सर्वाधिक लोकप्रिय आहेत.
सोन्याच्या वाढलेल्या किमतींमुळे ग्राहक डायमंड आणि प्लॅटिनमकडे वळले आहेत. या सेगमेंटमध्ये सोन्यापेक्षा जास्त वेगाने विक्री होत आहे.
व्हॅलेंटाईन डे आता फक्त प्रेमाचा दिवस नाही, तर ज्वेलरी इंडस्ट्रीसाठी मोठा बिझनेस फेस्टिव्हल बनला आहे.
