वर्षभर बंद; फक्त रक्षाबंधनालाच उघडते 'हे' मंदिर!

सकाळ डिजिटल टीम
उत्तराखंडच्या चमोली जिल्ह्यात वसलेले 'वंशी नारायण मंदिर' (बंशी नारायण मंदिर) वर्षभरात फक्त एकाच दिवशी म्हणजे रक्षाबंधनाला भक्तांसाठी उघडले जाते.
Temple That Opens Only on Raksha Bandhan
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हे रहस्यमय मंदिर हिमालयाच्या कुशीत असलेल्या उरगम दरीत, समुद्रसपाटीपासून तब्बल १३,००० फूट उंचीवर वसलेले आहे.
Temple That Opens Only on Raksha Bandhan
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भगवान विष्णूंना समर्पित असलेले हे मंदिर ८ व्या शतकातील असून त्याला मोठा पौराणिक आणि ऐतिहासिक वारसा लाभला आहे.
Temple That Opens Only on Raksha Bandhan
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मान्यतेनुसार, वर्षातील उर्वरित ३६४ दिवस स्वतः देवर्षी नारद या मंदिरात भगवान विष्णूंची पूजा करतात; त्यामुळे मानवाला फक्त रक्षाबंधनालाच पूजेचा अधिकार मिळतो.
Temple That Opens Only on Raksha Bandhan
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रक्षाबंधनानिमित्त आसपासच्या गावांतील महिला मंदिरात येऊन भगवान विष्णूच्या मूर्तीला पवित्र रक्षासूत्र (राखी) बांधतात आणि कुटुंबाच्या समृद्धीसाठी प्रार्थना करतात.
Temple That Opens Only on Raksha Bandhan
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या मंदिराच्या परिसरातच मिळणाऱ्या अत्यंत दुर्मिळ आणि खास फुलांनी भगवान वंशी नारायणाच्या मूर्तीचा सुंदर शृंगार केला जातो.
Temple That Opens Only on Raksha Bandhan
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या दिवशी कलकोठ (Kalkoth) गावातील ग्रामस्थ आणि भाविक देवाला विशेष लोणी (Butter) आणि प्रसाद अर्पण करतात.
Temple That Opens Only on Raksha Bandhan
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भावा-बहिणीच्या नात्यासोबतच या मंदिरात देवाला राखी बांधून आध्यात्मिक नाते जपण्याची एक अत्यंत अनोखी परंपरा पाहायला मिळते.
Temple That Opens Only on Raksha Bandhan
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या मंदिरापर्यंत पोहोचण्यासाठी उरगम दरीतून नयनरम्य ट्रेक करावा लागतो, जो आध्यात्मिक साधक आणि निसर्गप्रेमींसाठी उत्तम अनुभव ठरतो.
Temple That Opens Only on Raksha Bandhan
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दिवसभर चालणाऱ्या पूजा-अर्चनेनंतर आणि भाविकांच्या दर्शनानंतर, संध्याकाळी मंदिराचे दरवाजे पुढील एका वर्षासाठी पुन्हा बंद केले जातात.
Temple That Opens Only on Raksha Bandhan
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देवभूमी उत्तराखंडमधील हे वंशी नारायण मंदिर आपल्या अनोख्या परंपरेमुळे आणि निसर्गरम्य सौंदर्यामुळे जगभरात प्रसिद्ध आहे.
Temple That Opens Only on Raksha Bandhan
sakal
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