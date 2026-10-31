साताऱ्यातील हा ‘अज्ञात’ किल्ला माहितेय का? जिथे पाऊल ठेवताच अंगावर येतो काटा!

Vinayan
साताऱ्याच्या डोंगररांगांमध्ये लपलेला हा ऐतिहासिक किल्ला, जिथे पाऊल ठेवताच इतिहासाच्या पाऊलखुणा आणि अंगावर शहारे आणणारे वातावरण अनुभवता येते.
Vasantgad Fort
Sakal
उपलब्ध ऐतिहासिक संदर्भानुसार, या किल्ल्याची निर्मिती कोल्हापूर शाखेच्या शिलाहार राजा भोज (पहिले) याने केली होती. हा एक मजबूत गिरिदुर्ग आहे.
Vasantgad Fort
Sakal
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी १६५९ मध्ये हा किल्ला स्वराज्यात सामील करून घेतला. मसूरचे वतनदार महादजी जगदाळे यांचा येथे प्रभाव होता.
Vasantgad Fort
Sakal
गडाच्या पायथ्याशी असलेले ताल्बीड गाव हे मराठा साम्राज्याचे पराक्रमी सरसेनापती हंबीरराव मोहिते आणि रणरागिणी महाराणी ताराबाई यांचे जन्मस्थान आहे.
Vasantgad Fort
Sakal
१७०० मध्ये मोगल सम्राट औरंगजेबाने हा किल्ला जिंकून त्याचे नाव बदलून 'किल्ली-द-फतेह' (यशाची किल्ली) ठेवले होते, जो नंतर मराठ्यांनी पुन्हा जिंकला.
Vasantgad Fort
Sakal
गडावर गोमुखी रचनेचा भक्कम पश्चिम दरवाजा, चंद्रसेन महाराजांचे प्राचीन मंदिर, तसेच कोयनातळे आणि कृष्णातळे ही दोन ऐतिहासिक तळी आहेत.
Vasantgad Fort
Sakal
साधारण ३,०५२ फूट उंचीवर असलेल्या या गडावरून खाली वाहणारी कोयना नदी आणि संपूर्ण सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांचे विहंगम दृश्य दिसते.
Vasantgad Fort
Sakal
जर तुम्हाला दुर्गम आणि संथ ऐतिहासिक ठिकाणे शोधण्याची आवड असेल, तर सातारा जिल्ह्यातील वसंतगडचा हा ट्रेक आवर्जून अनुभवण्यासारखा आहे.
Vasantgad Fort
Sakal
History
Sakal