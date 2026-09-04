घरातील किचन आग्नेय दिशेलाच का असावे? जाणून घ्या काय होतात फायदे?

Yashwant Kshirsagar

अपूर्ण माहितीमुळे चुका

घर बांधताना लोक वास्तुशास्त्राचे पालन करतात, पण अपूर्ण ज्ञानामुळे दीर्घकालीन परिणाम करणाऱ्या चुका होतात. स्वयंपाकघराच्या स्थानाबाबत ही सर्वात सामान्य चूक आहे.

Vastu kitchen Direction

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esakal

पूर्वेकडे तोंड

काहींना वाटते की स्वयंपाक करताना पूर्वेकडे तोंड असेल तर स्वयंपाकघर कोठेही असू शकते. ही धारणा पूर्णपणे चुकीची आहे.

Vastu kitchen Direction

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esakal

सर्वात योग्य जागा

वास्तुशास्त्रानुसार स्वयंपाकघरासाठी सर्वोत्तम स्थान म्हणजे ‘अग्नि कोन’ म्हणजे आग्नेय दिशा. ही दिशा अग्नी तत्त्वाशी संबंधित आहे.

Vastu kitchen Direction

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esakal

आग्नेय + पूर्वेकडे तोंड

आग्नेय दिशेच्या स्वयंपाकघरात पूर्वेकडे तोंड करून स्वयंपाक करणे ही सर्वोत्तम वास्तु-रचना मानली जाते.

Vastu kitchen Direction

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esakal

चुकीची दिशा निवडू नका

ईशान्य, नैऋत्य किंवा इतर चुकीच्या दिशांना स्वयंपाकघर बांधून फक्त पूर्वेकडे तोंड करणे योग्य नाही. यामुळे अग्नी तत्त्व विस्थापित होते.

Vastu kitchen Direction

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esakal

पंचमहाभूतांचा समतोल बिघडतो

वास्तुशास्त्र पंचमहाभूतांच्या संतुलनावर आधारित आहे. अग्नी तत्त्व त्याच्या नैसर्गिक स्थानापासून दूर गेल्यास घरातील ऊर्जेचा समतोल बिघडतो.

Vastu kitchen Direction

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esakal

मुख्य फायदे

आरोग्य सुधारते, अन्नात सकारात्मक ऊर्जा येते, घरात शांतता व आनंद वाढतो, अन्न-संपत्तीची कमतरता भासत नाही आणि तणाव-कलह कमी होतो.

Vastu kitchen Direction

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esakal

आर्थिक आणि कौटुंबिक स्थिरता

आग्नेय दिशेच्या स्वयंपाकघरामुळे आर्थिक स्थिरता, कामातील उत्साह आणि कौटुंबिक सलोखा वाढतो.

Vastu kitchen Direction

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esakal

पश्चिम दिशा

जर आग्नेय दिशेला स्वयंपाकघर बांधता आले नाही, तर पश्चिम दिशा हा पर्याय आहे. मात्र त्यासाठी योग्य वास्तु उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

Vastu kitchen Direction

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esakal

'या' दिशा टाळा

ईशान्य आणि नैऋत्य दिशेला स्वयंपाकघर टाळा. केवळ स्वयंपाक करताना कोणत्या दिशेला तोंड असावे यावर लक्ष केंद्रित करू नका; स्वयंपाकघर स्वतः योग्य दिशेला असावे हे अधिक महत्त्वाचे आहे.

Vastu kitchen Direction

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esakal

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