घरातील किचन आग्नेय दिशेलाच का असावे? जाणून घ्या काय होतात फायदे?

Yashwant Kshirsagar
घर बांधताना लोक वास्तुशास्त्राचे पालन करतात, पण अपूर्ण ज्ञानामुळे दीर्घकालीन परिणाम करणाऱ्या चुका होतात. स्वयंपाकघराच्या स्थानाबाबत ही सर्वात सामान्य चूक आहे.
Vastu kitchen Direction
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काहींना वाटते की स्वयंपाक करताना पूर्वेकडे तोंड असेल तर स्वयंपाकघर कोठेही असू शकते. ही धारणा पूर्णपणे चुकीची आहे.
Vastu kitchen Direction
esakal
वास्तुशास्त्रानुसार स्वयंपाकघरासाठी सर्वोत्तम स्थान म्हणजे ‘अग्नि कोन’ म्हणजे आग्नेय दिशा. ही दिशा अग्नी तत्त्वाशी संबंधित आहे.
Vastu kitchen Direction
esakal
आग्नेय दिशेच्या स्वयंपाकघरात पूर्वेकडे तोंड करून स्वयंपाक करणे ही सर्वोत्तम वास्तु-रचना मानली जाते.
Vastu kitchen Direction
esakal
ईशान्य, नैऋत्य किंवा इतर चुकीच्या दिशांना स्वयंपाकघर बांधून फक्त पूर्वेकडे तोंड करणे योग्य नाही. यामुळे अग्नी तत्त्व विस्थापित होते.
Vastu kitchen Direction
esakal
वास्तुशास्त्र पंचमहाभूतांच्या संतुलनावर आधारित आहे. अग्नी तत्त्व त्याच्या नैसर्गिक स्थानापासून दूर गेल्यास घरातील ऊर्जेचा समतोल बिघडतो.
Vastu kitchen Direction
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आरोग्य सुधारते, अन्नात सकारात्मक ऊर्जा येते, घरात शांतता व आनंद वाढतो, अन्न-संपत्तीची कमतरता भासत नाही आणि तणाव-कलह कमी होतो.
Vastu kitchen Direction
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आग्नेय दिशेच्या स्वयंपाकघरामुळे आर्थिक स्थिरता, कामातील उत्साह आणि कौटुंबिक सलोखा वाढतो.
Vastu kitchen Direction
esakal
जर आग्नेय दिशेला स्वयंपाकघर बांधता आले नाही, तर पश्चिम दिशा हा पर्याय आहे. मात्र त्यासाठी योग्य वास्तु उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
Vastu kitchen Direction
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ईशान्य आणि नैऋत्य दिशेला स्वयंपाकघर टाळा. केवळ स्वयंपाक करताना कोणत्या दिशेला तोंड असावे यावर लक्ष केंद्रित करू नका; स्वयंपाकघर स्वतः योग्य दिशेला असावे हे अधिक महत्त्वाचे आहे.
Vastu kitchen Direction
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