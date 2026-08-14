घरात आरसे कुठे आणि किती असावेत? वास्तुशास्त्रात काय सांगितलंय?

Shubham Banubakode

घरात किती आरसे असावेत?

घरात गरजेपेक्षा जास्त आरसे लावण्याची गरज नाही. वास्तूच्या शास्त्रानुसार , दोन आरसे पुरेसे मानले जातात.

House Mirror Vastu Tips

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कोणत्या दिशेला लावावा?

एक आरसा पूर्व दिशेला आणि दुसरा उत्तर दिशेला लावू शकता. या दिशांना वास्तूत सकारात्मक मानलं जातं.

House Mirror Vastu Tips

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समोरासमोर नको

दोन आरसे अगदी समोरासमोर ठेवू नका. त्यामुळे सतत प्रतिबिंब दिसत राहतं आणि घराची शांतता बिघडू शकते.

House Mirror Vastu Tips

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esakal

बेडरूममध्ये आरसा

बेडरूममध्ये आरसा लावताना पलंगाचं प्रतिबिंब त्यात दिसणार नाही, याची काळजी घ्या. शक्य नसेल तर रात्री आरसा झाका.

House Mirror Vastu Tips

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esakal

स्वच्छ आरसा

धुळीने माखलेला किंवा तडा गेलेला आरसा घरात ठेवू नका. आरसा स्वच्छ आणि व्यवस्थित ठेवणं चांगलं मानलं जातं.

House Mirror Vastu Tips

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esakal

बाथरूममध्ये आरसा

बाथरूममध्ये अनेक आरसे लावण्यापेक्षा एकच आरसा ठेवणं योग्य मानलं जातं. गरज आणि जागेनुसार त्याची निवड करा.

House Mirror Vastu Tips

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दरवाजासमोर आरसा

मुख्य दरवाजाच्या अगदी समोर आरसा लावणं टाळावं. वास्तूच्या मान्यतेनुसार, यामुळे घरात येणारी सकारात्मक ऊर्जा परत जाऊ शकते.

House Mirror Vastu Tips

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esakal

बाजूला आरसा

मुख्य दरवाजासमोर आरसा न लावता, शेजारच्या भिंतीवर तो लावू शकता. वास्तूनुसार ही जागा तुलनेने योग्य मानली जाते.

House Mirror Vastu Tips

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esakal

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