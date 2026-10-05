घरातील 'या' १० ठिकाणी पैसे, दागिने कधीच ठेवू नयेत, वास्तुशास्त्रात काय सांगितलंय?

Yashwant Kshirsagar
वास्तुशास्त्रानुसार स्वयंपाकघर अग्नी तत्त्वाशी संबंधित आहे. त्यामुळे धान्याच्या डब्यांमध्ये किंवा त्यांच्या खाली पैसे-दागिने ठेवणे टाळावे.
Vastu Tips For Money
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मुख्य प्रवेशद्वारातून घरात सकारात्मक ऊर्जेचा प्रवेश होतो, असे वास्तुशास्त्र मानते. त्यामुळे त्याच्या अगदी समोर संपत्ती ठेवणे टाळावे.
Vastu Tips For Money
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गादीखाली किंवा पलंगाच्या स्टोरेजमध्ये रोख रक्कम ठेवणे वास्तुशास्त्रानुसार योग्य मानले जात नाही. यामुळे मानसिक अस्वस्थता वाढू शकते, अशी मान्यता आहे.
Vastu Tips For Money
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पायऱ्यांखाली पैसे किंवा दागिने लपवणे टाळावे. या जागेत सतत हालचाल आणि भार असल्याने संपत्तीची सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होते, अशी वास्तुशास्त्रीय मान्यता आहे.
Vastu Tips For Money
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वास्तुशास्त्रानुसार बाथरूम आणि टॉयलेटमधून नकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते, असे मानले जाते. त्यामुळे येथे पैसे किंवा दागिने ठेवू नयेत.
Vastu Tips For Money
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ईशान्य दिशा शुभ मानली जाते. या भागात जुन्या वस्तू, कचरा किंवा अनावश्यक सामानासोबत मौल्यवान वस्तू ठेवणे टाळावे.
Vastu Tips For Money
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वॉशिंग एरिया किंवा कपडे धुण्याच्या जागेजवळ पैसे ठेवणे वास्तुशास्त्रानुसार अशुभ मानले जाते. संपत्तीची स्थिरता कमी होऊ शकते, अशी धारणा आहे.
Vastu Tips For Money
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पैसे किंवा दागिने अडगळीत, जुन्या कागदपत्रांमध्ये किंवा न वापरणाऱ्या वस्तूंसोबत ठेवणे टाळावे. अशा जागा आर्थिक समृद्धीसाठी अनुकूल नसल्याचे वास्तुशास्त्रात मानले जाते.
Vastu Tips For Money
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पैसे ठेवण्यासाठी वापरलेले कपाट किंवा लॉकर तुटलेले, खराब किंवा अस्वच्छ ठेवू नये. वास्तुशास्त्रीय मान्यतेनुसार, संपत्तीच्या जागेची स्वच्छता आणि व्यवस्थितपणा महत्त्वाचा आहे.
Vastu Tips For Money
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केवळ गुप्त ठेवण्यासाठी पैसे-दागिने अत्यंत अंधाऱ्या किंवा अस्वच्छ ठिकाणी लपवणे टाळावे. संपत्ती ठेवण्याची जागा स्वच्छ, सुरक्षित आणि व्यवस्थित असावी, अशी वास्तुशास्त्राची मान्यता आहे.
Vastu Tips For Money
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Saffron Health Benefits
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