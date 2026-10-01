हॉटेलच्या रूममध्ये भिंतीवर घड्याळ का नसतं? ही ५ कारणे जाणून आश्चर्य वाटेल!

Yashwant Kshirsagar
हॉटेलच्या खोल्यांमध्ये घड्याळ नसल्यामुळे पाहुणे वेळेच्या तणावाशिवाय आराम करू शकतात. लवकर उठण्याची किंवा घाई करण्याची चिंता राहत नाही.
Why Hotels Don't Have Clocks
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आधुनिक हॉटेल्स साधी आणि स्टायलिश सजावट पसंत करतात. भिंतीवरील घड्याळे या सौंदर्याशी जुळत नाहीत, म्हणून ती टाळली जातात.
Why Hotels Don't Have Clocks
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बॅटरी बदलणे, वेळ सेट करणे आणि दुरुस्ती यांसारख्या कामांमुळे कर्मचारी आणि व्यवस्थापनावर अतिरिक्त भार पडतो.
जर घड्याळ चुकीची वेळ दाखवले तर पाहुण्यांना त्रास होतो आणि हॉटेलची प्रतिमा खराब होऊ शकते.
Why Hotels Don't Have Clocks
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आज मोबाईल, स्मार्टवॉच आणि लॅपटॉपवर सहज वेळ पाहता येते. भिंतीवरील घड्याळाची गरजच राहिलेली नाही.
Why Hotels Don't Have Clocks
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हॉटेल्स पाहुण्यांना तणावमुक्त अनुभव देण्यासाठी खोलीत अनावश्यक गोष्टी ठेवणे टाळतात. घड्याळ हे त्यापैकी एक आहे.
Why Hotels Don't Have Clocks
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घड्याळ नसल्यामुळे खोली अधिक प्रशस्त, स्वच्छ आणि सुव्यवस्थित दिसते. मिनिमलिस्ट लुक वाढतो.
Why Hotels Don't Have Clocks
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बहुतेक हॉटेल्स बेडसाइड अलार्म घड्याळ किंवा टीव्ही/फोनवर वेळ दाखवतात, ज्यामुळे भिंतीवरील घड्याळाची गरज संपते.
Why Hotels Don't Have Clocks
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घड्याळाचा सतत टिक-टिक आवाज रात्री झोपेला अडथळा आणू शकतो. शांत वातावरण राखण्यासाठी हॉटेल्स घड्याळे टाळतात.
Why Hotels Don't Have Clocks
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Why Are Tyres Black ?
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