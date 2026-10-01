हॉटेलच्या रूममध्ये भिंतीवर घड्याळ का नसतं? ही ५ कारणे जाणून आश्चर्य वाटेल!

Yashwant Kshirsagar

वेळेच्या दडपणापासून मुक्तता

हॉटेलच्या खोल्यांमध्ये घड्याळ नसल्यामुळे पाहुणे वेळेच्या तणावाशिवाय आराम करू शकतात. लवकर उठण्याची किंवा घाई करण्याची चिंता राहत नाही.

Why Hotels Don't Have Clocks

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मिनिमलिस्ट डिझाइनची गरज

आधुनिक हॉटेल्स साधी आणि स्टायलिश सजावट पसंत करतात. भिंतीवरील घड्याळे या सौंदर्याशी जुळत नाहीत, म्हणून ती टाळली जातात.

Why Hotels Don't Have Clocks

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देखभालीची जबाबदारी

बॅटरी बदलणे, वेळ सेट करणे आणि दुरुस्ती यांसारख्या कामांमुळे कर्मचारी आणि व्यवस्थापनावर अतिरिक्त भार पडतो.

चुकीच्या वेळेचा धोका

जर घड्याळ चुकीची वेळ दाखवले तर पाहुण्यांना त्रास होतो आणि हॉटेलची प्रतिमा खराब होऊ शकते.

Why Hotels Don't Have Clocks

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डिजिटल युगातील बदल

आज मोबाईल, स्मार्टवॉच आणि लॅपटॉपवर सहज वेळ पाहता येते. भिंतीवरील घड्याळाची गरजच राहिलेली नाही.

Why Hotels Don't Have Clocks

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पाहुण्यांचा आराम प्राधान्य

हॉटेल्स पाहुण्यांना तणावमुक्त अनुभव देण्यासाठी खोलीत अनावश्यक गोष्टी ठेवणे टाळतात. घड्याळ हे त्यापैकी एक आहे.

Why Hotels Don't Have Clocks

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जागेची बचत आणि स्वच्छता

घड्याळ नसल्यामुळे खोली अधिक प्रशस्त, स्वच्छ आणि सुव्यवस्थित दिसते. मिनिमलिस्ट लुक वाढतो.

Why Hotels Don't Have Clocks

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इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेचा पर्याय

बहुतेक हॉटेल्स बेडसाइड अलार्म घड्याळ किंवा टीव्ही/फोनवर वेळ दाखवतात, ज्यामुळे भिंतीवरील घड्याळाची गरज संपते.

Why Hotels Don't Have Clocks

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आवाजाचा त्रास टाळणे

घड्याळाचा सतत टिक-टिक आवाज रात्री झोपेला अडथळा आणू शकतो. शांत वातावरण राखण्यासाठी हॉटेल्स घड्याळे टाळतात.

Why Hotels Don't Have Clocks

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