घरात नैऋत्य दिशेला अभ्यासाची खोली का असू नये? जाणून घ्या कारण!

सकाळ डिजिटल टीम
वास्तुशास्त्रानुसार मुलांच्या अभ्यासातील प्रगतीचा आणि एकाग्रतेचा थेट संबंध त्यांच्या अभ्यास खोलीच्या (स्टडी रुम) दिशेशी असतो.
Vastu Tips for Study Room
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चुकीच्या दिशेला बसून अभ्यास केल्याने मुलांचे लक्ष वारंवार विचलित होते आणि वाचलेले अजिबात लक्षात राहत नाही.
Vastu Tips for Study Room
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ईशान्य (उत्तर-पूर्व) आणि पूर्व दिशेच्या मध्ये अभ्यास खोली असणे मुलांच्या बौद्धिक विकासासाठी अतिशय शुभ मानले जाते.
Vastu Tips for Study Room
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उत्तर दिशा किंवा वायव्य कोनामध्ये (उत्तर-पश्चिम) स्टडी रुम बनवल्यास मुलांची स्मरणशक्ती आणि एकाग्रता प्रचंड वाढते.
Vastu Tips for Study Room
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पश्चिम आणि वायव्य कोनाच्या भागात अभ्यास खोली असल्यास मुले शिस्तबद्ध राहून स्वतःच्या ध्येयावर पूर्ण लक्ष केंद्रित करतात.
Vastu Tips for Study Room
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नैऋत्य (दक्षिण-पश्चिम) दिशेला अभ्यास खोली असल्यास मुलांमध्ये चिडचिडेपणा वाढतो आणि अभ्यासात सातत्याने अडथळे येतात.
Vastu Tips for Study Room
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दक्षिण आणि पूर्व दिशेच्या मध्ये (आग्नेय कोन) अभ्यास खोली बनवल्याने मुलांचे मन अभ्यासापासून वारंवार भटकत राहते.
Vastu Tips for Study Room
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अभ्यासाला बसताना मुलांचे तोंड नेहमी पूर्व किंवा उत्तर दिशेला असावे, ज्यामुळे एकाग्रता दीर्घकाळ टिकून राहते.
Vastu Tips for Study Room
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अभ्यासाचे टेबल भिंतीला एकदम टेकवून ठेवू नये; टेबल आणि भिंतीमध्ये थोडी मोकळी जागा ठेवणे वास्तूनुसार गरजेचे असते.
Vastu Tips for Study Room
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स्टडी रुममध्ये पुरेशा प्रमाणात सूर्यप्रकाश आणि ताजी हवा येणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे मुले नेहमी ताजीतवानी आणि ऊर्जावान राहतात.
Vastu Tips for Study Room
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Home Balcony Vastu Tips
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