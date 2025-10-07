घरातल्या देव्हाऱ्याची दिशा पूर्व-पश्चिमच का हवी? जाणून घ्या वास्तुशास्त्रातील रहस्य!

सकाळ डिजिटल टीम
घरातल्या देव्हाऱ्याची दिशा पूर्व-पश्चिमच का हवी या मागे काय कारणं आहेत जाणून घ्या.
देव्हारा पूर्व-पश्चिम दिशेला ठेवल्यास, पूजा करताना आपले मुख पूर्वेकडे किंवा पश्चिमेकडे येते. पूर्वेकडे मुख केल्यास, सकाळी उगवणाऱ्या सूर्याची पहिली सकारात्मक ऊर्जा आणि किरणे थेट देवाला व आपल्याला मिळतात.
वास्तुशास्त्रानुसार, पूर्व दिशा ही एकाग्रता आणि ज्ञानासाठी उत्तम मानली जाते. पूर्वेकडे मुख करून पूजा केल्यास मन शांत राहून ध्यान अधिक चांगले लागते.
देव्हारा ठेवण्यासाठी सर्वात शुभ दिशा म्हणजे घराचा ईशान्य (ईशान्य-पूर्व) कोपरा. या दिशेचा विस्तार पूर्व-पश्चिम अक्षावरच असतो, जो देव्हाऱ्यासाठी पूरक मानला जातो.
वास्तुशास्त्रानुसार, देवाचे मुख उत्तर किंवा दक्षिण दिशेस नसावे. उत्तरेकडे देवाचे मुख असल्यास ते मागची बाजू मानली जाते आणि दक्षिण दिशा यमदेवाची मानली जाते.
जेव्हा देव्हारा पूर्व-पश्चिम अक्षावर ठेवला जातो, तेव्हा देवतेचे मुख आपोआप पूर्वेकडे किंवा पश्चिमेकडे होते, जे वास्तुशास्त्रात शुभ मानले जाते.
पृथ्वीच्या चुंबकीय ध्रुवांशी (Magnetic Poles) संबंधित ऊर्जा प्रवाह लक्षात घेता, पूर्व-पश्चिम अक्षावर पूजा केल्याने शरीरात योग्य ऊर्जा संचार होतो, असे मानले जाते.
देव्हारा नेहमी छातीच्या पातळीवर असावा आणि त्याची उंची अशी असावी की पूजा करताना आपण उभे राहून किंवा बसून पूर्वेकडे मुख करू शकू.
जर देव्हारा चुकीच्या दिशेने (उदा. दक्षिण) ठेवला तर घरात अशांतता, आर्थिक नुकसान आणि नकारात्मकता वाढू शकते, असे वास्तुशास्त्र सांगते.
