खिशात ठेवा 'ही' वस्तू, पैशांची कधीच कमतरता भासणार नाही!

Apurva Kulkarni

वास्तूशास्त्र

वास्तूशास्त्र अनेक गोष्टी सांगतं. त्यात तुमचं पॉकेट पैशांनी भरलेलं राहवं यासाठी अनेक उपाय आहेत. (VASTU TIPS)

VASTU FOR WEALTH

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पिंपळाचे पानं

तुमची आर्थिक बाजू अधिक समृद्ध होण्यासाठी तुम्ही पिंपळाचे पान पॉकेटमध्ये ठेवू शकता. यामुळे आर्थिक अडचण दूर होते.

PIPAL LEAF FOR MONEY

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तांदळाची पुडी

पिवळ्या तांदळाची पुडी जर तुम्ही खिशात ठेवली तर तुमचा खिसा कायम भरलेला राहील. तसंच अन्नांची कमतरता राहत नाही.

YELLOW RICE VASTU,

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चांदीचे नाणं

चांदीचे नाणे हे समृद्धीचे प्रतिक मानले जातात. त्यामुळे चांदीचे नाणं खिशात ठेवणं महत्त्वाचं मानलं जातं.

SILVER COIN VASTU

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कमळाचे फूल

वास्तुशास्त्रात कमळाचे फूल खूप शुभ मानले जाते. ते खिशात ठेवल्यास पैशा आकर्षित होतो.

LOTUS FLOWER VASTU

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कुबेर यंत्र

हिंदू धर्मात कुबेर ही धनाची देवता आहे. त्यामुळे कुबेर यंत्र खिशात ठेवल्यास तुम्हाला धनलाभ होऊ शकतो.

KUBER YANTRA,

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डिस्क्लेमर

माहिती सामान्य माहिती असून ‘सकाळ’ समूह या दाव्यांना दुजोरा देत नाही.

POSITIVE ENERGY VASTU

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HEART HEALTH

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