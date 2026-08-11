खिशात ठेवा 'ही' वस्तू, पैशांची कधीच कमतरता भासणार नाही!

Apurva Kulkarni
वास्तूशास्त्र अनेक गोष्टी सांगतं. त्यात तुमचं पॉकेट पैशांनी भरलेलं राहवं यासाठी अनेक उपाय आहेत. (VASTU TIPS)
VASTU FOR WEALTH
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तुमची आर्थिक बाजू अधिक समृद्ध होण्यासाठी तुम्ही पिंपळाचे पान पॉकेटमध्ये ठेवू शकता. यामुळे आर्थिक अडचण दूर होते.
PIPAL LEAF FOR MONEY
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पिवळ्या तांदळाची पुडी जर तुम्ही खिशात ठेवली तर तुमचा खिसा कायम भरलेला राहील. तसंच अन्नांची कमतरता राहत नाही.
YELLOW RICE VASTU,
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चांदीचे नाणे हे समृद्धीचे प्रतिक मानले जातात. त्यामुळे चांदीचे नाणं खिशात ठेवणं महत्त्वाचं मानलं जातं.
SILVER COIN VASTU
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वास्तुशास्त्रात कमळाचे फूल खूप शुभ मानले जाते. ते खिशात ठेवल्यास पैशा आकर्षित होतो.
LOTUS FLOWER VASTU
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हिंदू धर्मात कुबेर ही धनाची देवता आहे. त्यामुळे कुबेर यंत्र खिशात ठेवल्यास तुम्हाला धनलाभ होऊ शकतो.
KUBER YANTRA,
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माहिती सामान्य माहिती असून ‘सकाळ’ समूह या दाव्यांना दुजोरा देत नाही.
POSITIVE ENERGY VASTU
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HEART HEALTH
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