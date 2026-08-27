घरात झाडू उभा का ठेवू नये? लक्ष्मी नाराज होते?

Vinod Dengale

झाडू

ज्या घरात झाडूचा मान असतो, तेथे देवी लक्ष्मी निवास करते असे मानले जाते. त्यामुळे झाडू उभा ठेवू नये असे सांगतात.

लक्ष्मीचं रूप

हिंदू धर्मात झाडूला माता लक्ष्मीचे रूप मानले जाते. त्यामुळे झाडू उभा ठेवल्यामुळे लक्ष्मीचा अनादर होतो अशी समजूत आहे.

उभा का नको?

उभा झाडू घरात नकारात्मक ऊर्जा वाढवतो आणि संपत्तीची आवक रोखतो असे वास्तुशास्त्रात सांगितले जाते.

आर्थिक नुकसान

घरात झाडू उभा ठेवल्याने आर्थिक अस्थिरता आणि गरिबी ओढवते असे मानले जाते.

दिसू नये

यासोबतच झाडू नेहमी कोपऱ्यात आणि लोकांच्या नजरेआड ठेवावा असेही सांगितले जाते.

दिशा

काही वास्तू मान्यतांनुसार झाडू पश्चिम किंवा नैऋत्य दिशेला ठेवणे शुभ मानले जाते.

संध्याकाळी झाडू?

याशिवाय रात्री किंवा संध्याकाळी झाडू मारणे टाळावे. असे मानले जाते की यामुळे घरातील समृद्धी नष्ट होते.

टीप

संबंधित माहिती उपलब्ध धर्म, ज्योतिष, वास्तू, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेखांतून घेतली आहे. सकाळ याची पुष्टी करत नाही.

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