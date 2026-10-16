'या' देशात एकही हॉस्पिटल नाही; आजारी पडल्यास कुठे मिळतात उपचार?

Yashwant Kshirsagar
व्हॅटिकन सिटी हा जगातील सर्वात लहान स्वतंत्र देश आहे. त्याचे क्षेत्रफळ अत्यंत कमी असून लोकसंख्याही मर्यादित आहे.
Vatican City No Hospital,
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हा देश पूर्णपणे इटलीच्या राजधानी रोमच्या आत आहे. कॅथोलिक धर्मीयांचे मुख्य धार्मिक केंद्र म्हणून ओळखले जाते.
Vatican City No Hospital
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येथे पोप राहतात आणि कॅथोलिक चर्चशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात. धार्मिक इमारती, संग्रहालये आणि पोपचे निवासस्थान येथे आहेत.
Vatican City No Hospital
esakal
व्हॅटिकन सिटीमध्ये कोणतेही हॉस्पिटल नाहीत. इतर सर्व देशांप्रमाणे येथे पूर्ण वैद्यकीय व्यवस्था उपलब्ध नाही.
Vatican City No Hospital
esakal
सीमांच्या आत फक्त प्राथमिक उपचार आणि मूलभूत आरोग्य सुविधा उपलब्ध आहेत. डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचारी आणीबाणीच्या वेळी सुरुवातीची मदत पुरवतात.
Vatican City No Hospital
esakal
शस्त्रक्रिया, रुग्णालयात दाखल करणे किंवा गंभीर आजारावरील उपचारांसाठी रुग्णांना रोममधील इटालियन हॉस्पिटल्समध्ये हलवले जाते.
Vatican City No Hospital
esakal
व्हॅटिकन सिटी रोमने वेढलेले असल्यामुळे मोठी हॉस्पिटल्स अगदी जवळच आहेत. त्यामुळे रुग्णवाहिकेने किंवा इतर वाहतुकीने जलद सेवा मिळते.
Vatican City No Hospital
esakal
३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंतच्या नोंदीनुसार येथील नागरिकांची संख्या केवळ ६७३ ते ८८२ च्या दरम्यान होती.
Vatican City No Hospital
esakal
लहान क्षेत्रफळ आणि कमी लोकसंख्येमुळे व्हॅटिकन सिटीची प्रशासकीय आणि आरोग्य व्यवस्था इतर देशांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे.
Vatican City No Hospital
esakal
स्थानिक प्राथमिक आरोग्य सेवा आणि रोममधील मोठ्या रुग्णालयांचे समन्वय यामुळे गरज पडेल तेव्हा वैद्यकीय उपचार सहज उपलब्ध होतात.
Vatican City No Hospital
esakal
Kashmir Queen Didda
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