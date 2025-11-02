नैसर्गिकरित्या हिमोग्लोबिन वाढवण्यास मदत करतात 'हे' 5 शाकाहारी पदार्थ

पुजा बोनकिले

पालेभाज्या

हिमोग्लोबिन वाढवण्यासाठी आहारात पालेभाज्यांचा समावेश करावा.

Green Vegetable

बीट

शरीरात हिमोग्लोबिनची कमतरता असेल तर बीट खावे.

Beetroot

कडधान्य

कडधान्यांमध्ये असलेले पोषक घटक हिमोग्लोबिन वाढवण्यास मदत करते.

डाळिंब

डाळिंब खाल्याने शरीरात हिमोग्लोबिनची कमतरता जाणवत नाही.

सुकामेवा

सुकामेवामध्ये अनेक पोषक घटक असतात. यामुळे हिमोग्लोबिनचे पातळी वाढते.

Dry Fruits

हिमोग्लोबिन

शरीरात हिमोग्लोबिन पातळी कमी असल्यास अनेक समस्या निर्माण होतात.

पदार्थ

आहारात वरील पदार्थांचा समावेश केल्यास हिमोग्लोबिनची पातळी वाढवता येते.

