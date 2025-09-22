हे शाकाहारी सुपरफुड्स देतात नॉन-व्हेजपेक्षाही जास्त प्रोटिन

Anushka Tapshalkar

प्रोटिन

शरीरासाठी प्रोटीन हे अत्यावश्यक पोषक घटक आहे. स्नायू वाढवण्यासाठी आणि शरीराला बळकट बनवण्यासाठी प्रोटीन खूपच महत्त्वाचे आहे. तुम्हाला असे वाटत असेल की फक्त मांसाहारी पदार्थांमध्येच प्रोटीन मुबलक प्रमाणात असते, परंतु अनेक शाकाहारी पदार्थांमध्ये मांसाहारी पदार्थांपेक्षा जास्त प्रोटीन असते.

Protein

सोयाबीन

सोयाबीन हा शाकाहारी प्रोटीनचा उत्कृष्ट स्रोत आहे. १०० ग्रॅम टोफूमध्ये १२–२० ग्रॅम प्रोटीन असते. सोया दूध देखील प्रोटीनने समृद्ध आहे आणि शरीराला आवश्यक अमीनो ऍसिड्स पुरवते.

Soyabean

डाळ

सुमारे २०० ग्रॅम डाळींमध्ये १८–२० ग्रॅम प्रोटीन असते. डाळींमध्ये फायबर, फोलेट, लोह आणि मॅंगनीजही मुबलक प्रमाणात असते, ज्यामुळे शरीर मजबूत राहते आणि गंभीर आजार टाळण्यास मदत होते.

Lentils

शेंगा

सुमारे १७० ग्रॅम शिजवलेल्या शेंगांमध्ये १५ ग्रॅम प्रोटीन असते. या ब्लड शुगर आणि कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यात मदत करतात, तसेच वजन नियंत्रित राहते.

Beans

दलिया / ओट्स

४० ग्रॅम ओट्समध्ये ५ ग्रॅम प्रोटीन आणि ४ ग्रॅम फायबर असतात. नियमित सेवन केल्यास शरीराला प्रोटीन आणि फायबर दोन्ही मिळतात.

Daliya| Oatmeal

क्विनोआ/ राळं

क्विनोआ हा प्रोटीनचा उत्तम स्रोत आहे. यात इतर पोषक घटकही असतात आणि हे पूर्णपणे शाकाहारी आहारात समाविष्ट केले जाऊ शकते.

Quinoa |

चिया सीड्स

१०० ग्रॅम चिया बियामध्ये १७ ग्रॅम प्रोटीन असते. दररोज एक चमचा चिया बिया घेतल्यास प्रोटीनची कमतरता कधीच जाणवत नाही.

Chia Seeds

इतर शाकाहारी स्रोत

हिरवे मटार, गहू आणि बाजरीचा ब्रेड, वाइल्ड राइस, अक्रोड, फळे आणि भाज्यांमध्ये प्रोटीन मुबलक प्रमाणात असते. यामुळे फायबर मिळते आणि पचनशक्ती सुधारते.

Other Vegetarian Protein Sources

