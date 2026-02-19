मालव्य राजयोगाचा प्रभाव; 2 मार्चनंतर ‘या’ राशी होणार भाग्यवान

ज्योतिषशास्त्रानुसार भविष्यात काय होणार आहे याबद्दल आपल्याला सर्वात जास्त उत्सुकता असते.

ग्रहांची हालचाल

2026 च्या सुरुवातीला ग्रहांच्या हालचाली काही विशेष संकेत देत आहेत.

भाग्याचे नवे दरवाजे

2 मार्चला शुक्र मीन राशीत प्रवेश करेल, ज्यामुळे अनेक राशींसाठी भाग्याचे नवे दरवाजे उघडतील.

मीनमध्ये प्रवेश

प्रेम, सौंदर्य, आराम आणि समृद्धीचा कारक शुक्र, त्याच्या उच्च राशी मीनमध्ये प्रवेश करेल.

मालव्य राजयोग

यामुळे मालव्य राजयोग निर्माण होईल, जो पाच महापुरुष योगांमध्ये एक विशेष स्थान आहे.

मिथून

मिथून राशीच्या लोकांना हा योग लाभदायी ठरणार आहे. खर्चावर नियंत्रण ठेवणे गरेजेचे आहे.

कर्क

हा काळ शुभ ठरणार असून जीवनसाथीची साथ मिळणार आहे. धार्मिक यात्रा करु शकता.

कन्या

या राशीच्या लोकांना नोकरी आणि बिझनेसमध्ये नव्या संधीचे योग येतील.

मीन

मीन राशीच्या लोकांचा आत्मविश्वास वाढेल. तसेच व्यवसायात आणि नोकरीत यश मिळेल

