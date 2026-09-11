शुक्र उदय होताच ‘या’ 5 राशींना धनलाभाचे संकेत!

Aarti Badade
ज्योतिषशास्त्रीय मान्यतेनुसार शुक्राच्या उदयानंतर काही राशींना करिअर, आर्थिक लाभ आणि सुख-सुविधांमध्ये सकारात्मक बदल जाणवू शकतात.
Venus Rises lucky Zodiac Sign
sakal
नोकरीत नवीन जबाबदारी किंवा बढतीची संधी मिळू शकते, तर व्यवसायात नवीन ओळखी आणि फायदेशीर व्यवहार होण्याची शक्यता आहे.
Venus Rises lucky Zodiac Sign
Sakal
उत्पन्नाचे स्रोत वाढण्यासोबतच रखडलेली आर्थिक कामे मार्गी लागण्याचे संकेत मिळू शकतात.
Venus Rises lucky Zodiac Sign
Sakal
नोकरी बदलू इच्छिणाऱ्यांना चांगली संधी मिळू शकते, तर व्यवसायिकांना नवीन ग्राहक किंवा करारातून फायदा होऊ शकतो.
Venus Rises lucky Zodiac Sign
Sakal
नवीन जबाबदारी, प्रतिष्ठा, पगारवाढ किंवा परदेशाशी संबंधित कामातून संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
Venus Rises lucky Zodiac Sign
Sakal
शुक्राच्या स्वामित्वाच्या तूळ राशीला आत्मविश्वास, करिअरच्या संधी आणि आर्थिक स्थिती मजबूत होण्याचे संकेत मिळू शकतात.
Venus Rises lucky Zodiac Sign
Sakal
वैदिक ज्योतिषानुसार शुक्राला पैसा, वैभव, सौंदर्य, प्रेम, कला आणि भौतिक सुखांचा कारक ग्रह मानले जाते; मात्र परिणाम व्यक्तीच्या कुंडलीतील ग्रहस्थितीवर अवलंबून असतात.
Venus Rises lucky Zodiac Sign
Sakal
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Sakal