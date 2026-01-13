शुक्राचे मकर राशीत गोचर... नोकरी, पैसा, लग्न योग! ‘या’ 3 राशींसाठी सुरू होणार सुवर्णकाळ

शुक्राचे राशीपरिवर्तन

सुख, सौंदर्य आणि ऐश्वर्याचा कारक असलेला 'शुक्र' ग्रह आज १३ जानेवारी रोजी पहाटे ४:०२ वाजता मकर राशीत प्रवेश करत आहे.

५ फेब्रुवारीपर्यंत सुवर्ण संधी

शुक्र हा शनीचा मित्र ग्रह असल्याने मकर राशीतील त्याचे वास्तव्य ५ फेब्रुवारीपर्यंत अनेक राशींसाठी भाग्योदयाचे ठरेल.

मेष राशीची करिअरमध्ये मोठी झेप

मेष राशीच्या जातकांसाठी हा काळ नोकरीत प्रतिष्ठा वाढवणारा असून वरिष्ठ अधिकारी तुमच्या कामावर खुश राहतील.

मेष राशीला मोठा आर्थिक लाभ

फॅशन, मीडिया आणि डिझाइनिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्या मेष राशीच्या लोकांसाठी हा काळ प्रचंड आर्थिक भरभराट घेऊन येणार आहे.

सिंह राशीला अचानक धनलाभ

सिंह राशीच्या व्यक्तींना अडकलेले पैसे परत मिळतील आणि शत्रूंवर विजय मिळवण्यास शुक्र मदत करेल.

घर आणि वाहन खरेदीचे स्वप्न पूर्ण

सिंह राशीसाठी हे गोचर नवीन वाहन किंवा वास्तू खरेदीचे योग घेऊन आले असून कुटुंबात सुख-सोयी वाढतील.

मकर राशीचा आत्मविश्वास वाढणार

शुक्र तुमच्याच राशीत प्रवेश करत असल्याने तुमचे व्यक्तिमत्व आकर्षक होईल आणि अविवाहितांसाठी विवाहाचे चांगले प्रस्ताव येतील.

प्रेमसंबंधांत वाढणार गोडवा

मकर राशीच्या लोकांच्या निर्णयक्षमतेचे कौतुक होईल आणि जोडीदारासोबतचे नाते अधिक घट्ट होऊन प्रगतीचे नवे मार्ग उघडतील.

