शुक्राचे मकर राशीत गोचर... नोकरी, पैसा, लग्न योग! ‘या’ 3 राशींसाठी सुरू होणार सुवर्णकाळ

Aarti Badade
सुख, सौंदर्य आणि ऐश्वर्याचा कारक असलेला 'शुक्र' ग्रह आज १३ जानेवारी रोजी पहाटे ४:०२ वाजता मकर राशीत प्रवेश करत आहे.
शुक्र हा शनीचा मित्र ग्रह असल्याने मकर राशीतील त्याचे वास्तव्य ५ फेब्रुवारीपर्यंत अनेक राशींसाठी भाग्योदयाचे ठरेल.
मेष राशीच्या जातकांसाठी हा काळ नोकरीत प्रतिष्ठा वाढवणारा असून वरिष्ठ अधिकारी तुमच्या कामावर खुश राहतील.
फॅशन, मीडिया आणि डिझाइनिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्या मेष राशीच्या लोकांसाठी हा काळ प्रचंड आर्थिक भरभराट घेऊन येणार आहे.
सिंह राशीच्या व्यक्तींना अडकलेले पैसे परत मिळतील आणि शत्रूंवर विजय मिळवण्यास शुक्र मदत करेल.
सिंह राशीसाठी हे गोचर नवीन वाहन किंवा वास्तू खरेदीचे योग घेऊन आले असून कुटुंबात सुख-सोयी वाढतील.
शुक्र तुमच्याच राशीत प्रवेश करत असल्याने तुमचे व्यक्तिमत्व आकर्षक होईल आणि अविवाहितांसाठी विवाहाचे चांगले प्रस्ताव येतील.
मकर राशीच्या लोकांच्या निर्णयक्षमतेचे कौतुक होईल आणि जोडीदारासोबतचे नाते अधिक घट्ट होऊन प्रगतीचे नवे मार्ग उघडतील.
