काही तासांत शुक्र बदलेल रास; 'या' 4 राशींना मिळू शकतात शुभ संकेत

Aarti Badade

सिंह

त्या ४ जुलै रोजी वैभवाचा ग्रह 'शुक्र' कर्क राशीतून 'सिंह' राशीत प्रवेश करणार आहे.

Venus transit lucky zodiac signs

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Sakal

मेष

मेष राशीच्या लोकांना करिअरमध्ये सुवर्णसंधी मिळतील आणि आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल.

Venus transit lucky zodiac signs

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Sakal

अविवाहित व्यक्तींना

मेष राशीच्या अविवाहित व्यक्तींना या काळात हक्काचा आणि मनासारखा जोडीदार मिळू शकतो.

Venus transit lucky zodiac signs

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Sakal

वृषभ

वृषभ राशीच्या लोकांच्या सुख-सुविधा वाढतील आणि नवीन घर किंवा वाहन खरेदीचे योग येतील.

Venus transit lucky zodiac signs

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Sakal

कर्क

कर्क राशीच्या व्यक्तींना व्यवसायात मोठा नफा होईल आणि जुन्या कर्जातून कायमची सुटका मिळेल.

Venus transit lucky zodiac signs

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Sakal

सिंह

सिंह राशीतच शुक्राचा प्रवेश होत असल्याने या लोकांसाठी नोकरी आणि गुंतवणुकीचे उत्तम योग आहेत.

Venus transit lucky zodiac signs

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Sakal

बँक बॅलन्स

१ ऑगस्टपर्यंत शुक्राची ही शुभ कृपा राहिल्याने बँक बॅलन्स वाढेल आणि लव्ह लाईफमध्ये ट्विस्ट येईल.

Venus transit lucky zodiac signs

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Sakal

शरीरातील युरीक अॅसिड कंट्रोल करते 'ही' एक डाळ!

moong dal is highly beneficial for managing high uric acid.

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Sakal

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