फक्त संबंध ठेवण्यासाठीच नाहीतर वायग्राचे 'हे' आहेत चमत्कारिक फायदे

सकाळ डिजिटल टीम

वायग्रा

वायग्रा हा फक्त संबंध ठेवण्यासाठी नाहीतर त्याचा वेगळासुद्धा वापर केला जातो.

काही फायदे

काही संशोधनातून 'या' गोष्टी समोर आल्यात की, वायग्राचे इतरही काही फायदे आहेत.

ब्लड शुगर

वायग्रासारखी औषधं ब्लड शुगर कंट्रोल ठेवण्यास मदत करू शकतात असं म्हटंल जातं.

प्री-डायबिटीज

वायग्राचं सेवन केल्यास प्री-डायबिटीज टाईप 2 डायबिटीजमध्ये जाण्याचा धोका कमी होऊ शकतो.

हार्ट हेल्थ

तसंच वायग्राच्या औषधांचा हार्ट हेल्थवर सकारात्मक परिणाम दिसून येतो.

किडनी

किडनी आजारांचा धोका कमी करण्यासही वायग्राची मदत होऊ शकते.

डिस्क्लेमर

सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.

