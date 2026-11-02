विदर्भात दसरा अन् दिवळीच्या दरम्यान होते आठवीची पूजा; नेमकी परंपरा काय?

Shubham Banubakode

पारंपरिक सण

दसरा संपल्यानंतर आणि दिवाळीच्या आधी विदर्भात आठवीची पूजा केली जाते. हा सण निसर्ग, शेती आणि कुटुंबाच्या सुखसमृद्धीशी जोडलेला आहे.

Aathavi Puja in Vidarbha

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esakal

नवीन धान्याचं स्वागत

आश्विन महिन्यात खरीप पिकं तयार होऊ लागतात. नवीन ज्वारी आणि इतर धान्य घरात येण्याच्या आनंदात देवीचं पूजन करून निसर्गाचे आभार मानले जातात.

Aathavi Puja in Vidarbha

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esakal

हत्तीच्या पूजेचं महत्त्व

आठवीच्या पूजेत हत्तीचं चित्र काढून त्याची पूजा केली जाते. हत्तीला गजलक्ष्मीचं प्रतीक मानलं जातं. तो पाऊस आणि समृद्धीचंही प्रतीक आहे.

Aathavi Puja in Vidarbha

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esakal

कुंती-ऐरावताची आख्यायिका

लोककथेनुसार, गांधारीने भव्य पूजा केली; पण कुंतीला आमंत्रण दिलं नाही. तेव्हा अर्जुनाने इंद्राचा हत्ती ऐरावत पृथ्वीवर आणण्याचं वचन दिलं.

Aathavi Puja in Vidarbha

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esakal

भक्तीपुढे वैभवही फिकं

अर्जुनाने ऐरावताला पृथ्वीवर आणल्यानंतर कुंतीने नवीन ज्वारीच्या पिठाची आंबील आणि मोसमी फळं अर्पण करून गजलक्ष्मीची पूजा केली.

Aathavi Puja in Vidarbha

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esakal

पूजेची वेगवेगळी पद्धत

विदर्भातील काही समाजांमध्ये भिंतीवर दोन हत्ती काढतात. पाच दगड पांडवांचं प्रतीक मानतात. काही ठिकाणी रात्री पूजेनंतर सकाळी सूर्यपूजा केली जाते.

Aathavi Puja in Vidarbha

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esakal

आंबील हा खास नैवेद्य

या पूजेत ज्वारीच्या पिठापासून आंबील तयार केली जाते. बोरं, आवळा, चिंच यांसारखी मोसमी फळंही देवीला अर्पण केली जातात.

Aathavi Puja in Vidarbha

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esakal

निसर्गाशी नातं

आठवीची पूजा म्हणजे केवळ धार्मिक विधी नाही. शेती, अन्नधान्य, कष्टकरी माणसं आणि निसर्गाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करणारा विदर्भाचा हा अनमोल सांस्कृतिक वारसा आहे.

Aathavi Puja in Vidarbha

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esakal

रामलीला मैदानाचं एका दिवसाचं भाडं किती?

Ramlila Maidan

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esakal

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