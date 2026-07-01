विदर्भातील 'लाल महल' बघितला का? इतिसाहाची देतोय साक्ष

Shubham Banubakode

विदर्भातील 'लाल महाल'

अमरावतीपासून अवघ्या १४ किमी अंतरावर असलेला सावरखेड येथील खोरगडे वाडा तब्बल १५० वर्षांचा इतिहास जपत आजही दिमाखात उभा आहे.

Vidarbha Lal Mahal

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का म्हणतात 'लाल महाल'?

दूरवरूनच लक्ष वेधून घेणारा लालसर रंग आणि भव्य बांधकाम यामुळे या वाड्याला स्थानिकांनी प्रेमाने 'लाल महाल' हे नाव दिले आहे.

Vidarbha Lal Mahal

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esakal

अप्रतिम वास्तुकला

दोन प्रशस्त चौक, सुंदर लाकडी दरवाजे, कोरीव नक्षीकाम, दगडी ओटे आणि पारंपरिक जिने या वाड्याच्या वैभवाची साक्ष देतात.

Vidarbha Lal Mahal

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esakal

नैसर्गिक एसीची कमाल

वाड्याच्या भिंती शेण-मातीने सारवलेल्या आहेत. त्यामुळे उन्हाळ्यात गारवा आणि हिवाळ्यात नैसर्गिक उबदारपणा अनुभवायला मिळतो.

Vidarbha Lal Mahal

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esakal

अनोखी जलव्यवस्था

बाहेरील विहिरीतून मोरीद्वारे वाड्यात पाणी आणून संपूर्ण इमारतीत फिरवण्याची अनोखी व्यवस्था आजही आश्चर्यचकित करते.

Vidarbha Lal Mahal

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esakal

दुर्मिळ आकर्षण

वरच्या मजल्यावर जपून ठेवलेला अष्टधातूपासून बनवलेला घडी होणारा पलंग त्या काळातील उत्कृष्ट कारागिरीचे उदाहरण मानला जातो.

Vidarbha Lal Mahal

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esakal

जपला आहे इतिहास

आजही खोरगडे परिवार हा ऐतिहासिक वाडा प्रेमाने जपतो. प्रत्येक सणाला संपूर्ण कुटुंब येथे एकत्र येऊन परंपरा जिवंत ठेवते.

Vidarbha Lal Mahal

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esakal

नक्की भेट द्या!

विदर्भाचा इतिहास, वास्तुकला आणि सांस्कृतिक वैभव अनुभवायचे असेल, तर 'लाल महाल'ला एकदा नक्की भेट द्या.

Vidarbha Lal Mahal

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esakal

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