“हरतालिकेच्या दिवशी चुकूनही करू नका ‘या’ 6 गोष्टी; व्रत करणाऱ्या महिलांनी नक्की वाचा

Varsha Balhe
हरतालिका हा महिलांसाठी महत्त्वाचा व्रत-सण आहे. या दिवशी पूजा आणि व्रतासोबत काही गोष्टी टाळण्याची परंपरा आहे.
HARTALIKA TEEJ 2026
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आज आपण हरतालिकेच्या दिवशी कोणत्या ६ गोष्टी टाळाव्यात, याविषयी जाणून घेणार आहोत.
HARTALIKA TEEJ 2026
esakal
हरतालिकेच्या दिवशी दिवसा झोपणे टाळावे, अशी धार्मिक मान्यता आहे. हा वेळ शिव-पार्वतीचे स्मरण, भजन किंवा मंत्रजप करण्यात घालवावा, असे मानले जाते.
HARTALIKA TEEJ 2026
esakal
या दिवशी काळे, पांढरे किंवा राखाडी कपडे न घालण्याची काही ठिकाणी परंपरा आहे. त्याऐवजी लाल, हिरवा किंवा पिवळा रंग शुभ मानला जातो.
HARTALIKA TEEJ 2026
esakal
व्रताच्या दिवशी राग, भांडण आणि वादविवाद टाळावेत. मन शांत आणि प्रसन्न ठेवावे, अशी धार्मिक मान्यता आहे.
HARTALIKA TEEJ 2026
esakal
हरतालिकेचे व्रत अनेक महिला निर्जला करतात. मात्र तब्येत बिघडत असेल तर आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नये आणि योग्य सल्ला घ्यावा.
HARTALIKA TEEJ 2026
esakal
या दिवशी कोणाची निंदा, चुगली किंवा खोटे बोलणे टाळावे, असे धार्मिक मान्यतेनुसार सांगितले जाते.
HARTALIKA TEEJ 2026
esakal
व्रताचा संकल्प केल्यानंतर तो विनाकारण मध्येच सोडू नये, अशी परंपरा आहे. मात्र प्रकृती साथ देत नसेल तर आरोग्याला प्राधान्य देणे महत्त्वाचे आहे.
HARTALIKA TEEJ 2026
esakal
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