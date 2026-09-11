“हरतालिकेच्या दिवशी चुकूनही करू नका ‘या’ 6 गोष्टी; व्रत करणाऱ्या महिलांनी नक्की वाचा

Varsha Balhe

महिलांसाठी महत्त्वाचा

हरतालिका हा महिलांसाठी महत्त्वाचा व्रत-सण आहे. या दिवशी पूजा आणि व्रतासोबत काही गोष्टी टाळण्याची परंपरा आहे.

HARTALIKA TEEJ 2026

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६ गोष्टी

आज आपण हरतालिकेच्या दिवशी कोणत्या ६ गोष्टी टाळाव्यात, याविषयी जाणून घेणार आहोत.

HARTALIKA TEEJ 2026

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हरतालिकेच्या दिवशी

हरतालिकेच्या दिवशी दिवसा झोपणे टाळावे, अशी धार्मिक मान्यता आहे. हा वेळ शिव-पार्वतीचे स्मरण, भजन किंवा मंत्रजप करण्यात घालवावा, असे मानले जाते.

HARTALIKA TEEJ 2026

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esakal

कपडे

या दिवशी काळे, पांढरे किंवा राखाडी कपडे न घालण्याची काही ठिकाणी परंपरा आहे. त्याऐवजी लाल, हिरवा किंवा पिवळा रंग शुभ मानला जातो.

HARTALIKA TEEJ 2026

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esakal

टाळावेत

व्रताच्या दिवशी राग, भांडण आणि वादविवाद टाळावेत. मन शांत आणि प्रसन्न ठेवावे, अशी धार्मिक मान्यता आहे.

HARTALIKA TEEJ 2026

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esakal

दुर्लक्ष

हरतालिकेचे व्रत अनेक महिला निर्जला करतात. मात्र तब्येत बिघडत असेल तर आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नये आणि योग्य सल्ला घ्यावा.

HARTALIKA TEEJ 2026

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esakal

टाळावे

या दिवशी कोणाची निंदा, चुगली किंवा खोटे बोलणे टाळावे, असे धार्मिक मान्यतेनुसार सांगितले जाते.

HARTALIKA TEEJ 2026

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esakal

संकल्प

व्रताचा संकल्प केल्यानंतर तो विनाकारण मध्येच सोडू नये, अशी परंपरा आहे. मात्र प्रकृती साथ देत नसेल तर आरोग्याला प्राधान्य देणे महत्त्वाचे आहे.

HARTALIKA TEEJ 2026

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esakal

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Health Benefits of Green Chickpea Leaves

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