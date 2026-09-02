विद्यानंद बापट ज्या BPO कंपनीत काम करतात, तिथे नेमकं काय काम चालतं?

Sandip Kapde

ग्राहकसेवा —

ग्राहकांच्या तक्रारी, प्रश्न आणि समस्यांवर फोनद्वारे मदत केली जाते.

vidyanand bapat

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esakal

कॉलिंग —

इनबाउंड आणि आऊटबाउंड कॉलद्वारे ग्राहकांशी संवाद साधला जातो.

vidyanand bapat

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esakal

चॅटिंग —

ग्राहकांच्या प्रश्नांना चॅटच्या माध्यमातून उत्तरे दिली जातात.

vidyanand bapat

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esakal

ईमेल —

ग्राहकांच्या समस्या आणि शंकांचे निरसन ईमेलद्वारे केले जाते.

vidyanand bapat

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esakal

डेटा —

ग्राहकांची आणि कंपनीची माहिती संगणकावर नोंदवली जाते.

vidyanand bapat

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esakal

पडताळणी —

कागदपत्रे, माहिती आणि खात्यांची तपासणी केली जाते.

vidyanand bapat

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esakal

तांत्रिक —

इंटरनेट, सॉफ्टवेअर किंवा उपकरणांशी संबंधित अडचणी सोडवण्यासाठी मदत केली जाते.

vidyanand bapat

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esakal

विक्री —

फोनद्वारे कंपनीची उत्पादने किंवा सेवा ग्राहकांना विकल्या जातात.

vidyanand bapat

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esakal

मार्केटिंग —

संभाव्य ग्राहकांपर्यंत उत्पादने आणि सेवांची माहिती पोहोचवली जाते.

vidyanand bapat

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esakal

लीड्स —

नवीन ग्राहक शोधून त्यांची माहिती संबंधित कंपन्यांना दिली जाते.

vidyanand bapat

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esakal

देशांतर्गत —

भारतातील ग्राहकांसाठी मराठी, हिंदी किंवा इतर भारतीय भाषांमध्ये सेवा दिली जाते.

vidyanand bapat

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esakal

आंतरराष्ट्रीय —

परदेशातील ग्राहकांसाठी प्रामुख्याने इंग्रजी भाषेत सेवा दिली जाते.

vidyanand bapat

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esakal

विद्यानंद बापट यांचं शिक्षण किती, कुठं शिकले?

Vidyanand Bapat, a Pune resident who has raised concerns over noise pollution caused by DJs and loudspeakers

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esakal

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