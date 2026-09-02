विद्यानंद बापट ज्या BPO कंपनीत काम करतात, तिथे नेमकं काय काम चालतं?

Sandip Kapde
ग्राहकांच्या तक्रारी, प्रश्न आणि समस्यांवर फोनद्वारे मदत केली जाते.
vidyanand bapat
esakal
इनबाउंड आणि आऊटबाउंड कॉलद्वारे ग्राहकांशी संवाद साधला जातो.
vidyanand bapat
esakal
ग्राहकांच्या प्रश्नांना चॅटच्या माध्यमातून उत्तरे दिली जातात.
vidyanand bapat
esakal
ग्राहकांच्या समस्या आणि शंकांचे निरसन ईमेलद्वारे केले जाते.
vidyanand bapat
esakal
ग्राहकांची आणि कंपनीची माहिती संगणकावर नोंदवली जाते.
vidyanand bapat
esakal
कागदपत्रे, माहिती आणि खात्यांची तपासणी केली जाते.
vidyanand bapat
esakal
इंटरनेट, सॉफ्टवेअर किंवा उपकरणांशी संबंधित अडचणी सोडवण्यासाठी मदत केली जाते.
vidyanand bapat
esakal
फोनद्वारे कंपनीची उत्पादने किंवा सेवा ग्राहकांना विकल्या जातात.
vidyanand bapat
esakal
संभाव्य ग्राहकांपर्यंत उत्पादने आणि सेवांची माहिती पोहोचवली जाते.
vidyanand bapat
esakal
नवीन ग्राहक शोधून त्यांची माहिती संबंधित कंपन्यांना दिली जाते.
vidyanand bapat
esakal
भारतातील ग्राहकांसाठी मराठी, हिंदी किंवा इतर भारतीय भाषांमध्ये सेवा दिली जाते.
vidyanand bapat
esakal
परदेशातील ग्राहकांसाठी प्रामुख्याने इंग्रजी भाषेत सेवा दिली जाते.
vidyanand bapat
esakal
Vidyanand Bapat, a Pune resident who has raised concerns over noise pollution caused by DJs and loudspeakers
esakal