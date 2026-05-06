तामिळमध्ये १५५, गणितात ९५; विजयला दहावीत किती गुण होते? मार्कलिस्ट व्हायरल

तामिळनाडुत पहिल्याच निवडणुकीत अभिनेता थलपतीच्या टीव्हीके पक्षानं घवघवीत यश मिळवलंय. मात्र हाच थलपती विजय दहावीच्या परीक्षेत काही विषयात काठावर पास होता.

बहुमत

बहुमताचा आकडा गाठता न आल्यानं विजयचं सत्तास्थापनेचं गणित अद्याप जुळलेलं नाही. गणिताचा आणि त्याचा शाळेपासूनच ३६चा आकडा आहे.

गुणपत्रक

थलपती विजयचं दहावीचं गुणपत्रक आता व्हायरल होत आहे. त्या गुणपत्रकानुसार विजयला दहावीत ११०० पैकी ७११ गुण मिळाले होते.

इंग्रजी

तामिळ भाषेत २०० पैकी १५५, इंग्रजीत २०० पैकी १३३ तर विज्ञानात ३०० पैकी २०६ गुण विजयने मिळवले होते.

गणित कच्चं

सामाजिक विज्ञान आणि गणितात त्याला कमी गुण होते. सामाजिक विज्ञानात २०० पैकी १२२ तर गणितात २०० पैकी फक्त ९५ गुण तो मिळवू शकला होता.

कॉलेज अर्धवट

विजयने हायस्कूलचं शिक्षण झाल्यानंतर लोयोला कॉलेजमध्ये व्हिज्युअल कम्युनिकेशनसाठी प्रवेश घेतला होता. पण चित्रपटसृष्टीत करिअरसाठी त्याने कॉलेज अर्धवट सोडलं.

अभिनय

तीन दशकांपेक्षा जास्त काळ चित्रपटसृष्टी गाजवल्यानंतर विजयने दोन वर्षांपूर्वी टीव्हीके पक्षाची घोषणा केली.

शेवटचा चित्रपट

विजयचा शेवटचा चित्रपट जन नायकन हा मानला जात आहे. तो अद्याप प्रदर्शित झालेला नाही. या चित्रपटात पूजा हेगडे, बॉबी देओल, प्रकाश राज यांसह इतर कलाकार आहेत.

