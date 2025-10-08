तिन्ही बाजूंनी समुद्राने वेढलेला विजयदुर्ग किल्ला

Apurva Kulkarni

समुद्राने वेढलेला

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विजयदुर्ग किल्ला तिन्ही बाजूने समुद्राने वेढलेला आहे.

Vijaydurg Fort

|

esakal

शिलाहार राजवट

शिलाहार राजवटीच्या राजा भोजच्या कारभारात हा किल्ला 1193 ते 1205 मध्ये बांधल्याचं बोललं जातं.

Vijaydurg Fort

|

esakal

काबिज

1653 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी विजापूरच्या आदिल शहाकडून हा किल्ला काबिज केला. आणि त्याला विजयदुर्ग नाव दिलं.

Vijaydurg Fort

|

esakal

ईस्टर्न जिब्राल्टर

या किल्ल्याच्या उत्तम बांधणीमुळे या किल्ल्याला ईस्टर्न जिब्राल्टर म्हणून सुद्धा ओळखलं जातं.

Vijaydurg Fort

|

esakal

विजयदुर्ग

जेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हा किल्ला ताब्यात घेतला त्यावेळी तत्कालीन हिंदू सौर वर्षाचे नाव विजय असल्याने किल्ल्याचं नाव विजयदुर्ग ठेवण्यात आलं.

Vijaydurg Fort

|

esakal

कसं जायचं

विजयदुर्ग किल्ला पाहण्यासाठी कणकवली रेल्वे स्टेशनपासून 77 किलोमीटर आहे. स्टेशनपासून सहज एखादी टॅक्सी मिळते.

Vijaydurg Fort

|

esakal

5 रुपये शुल्क

हा किल्ला पाहण्यासाठी तुम्हाला 5 रुपये शुल्क आकारले जाईल. तसंच सकाळी 6 ते रात्री 9 पर्य़ंत तुम्ही हा किल्ला पाहू शकता.

Vijaydurg Fort

|

esakal

 दऱ्या, टेकडी आणि निसर्गाची मोहिनी; असं आहे मराठवाड्यातील हिल स्टेशन

Mhaismal Hill Station | Marathwada Tourism

|

sakal

हे ही पहा...